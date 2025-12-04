情緒失控狂揮按摩棒打死妻！自首「把老婆殺了」　82歲翁收押　

▲新竹老翁疑情緒失控殺妻，法院裁定羈押。（示意圖／ETtoday資料照）

記者潘鳳威／新竹報導

新竹縣竹北市昨(3)日清晨發生一起命案。82歲翁姓老翁清晨5時許主動撥打110報案，稱自己「把老婆殺了」。警方到場後，發現70多歲的妻子倒臥房內，已明顯死亡。檢警初步調查顯示，翁男疑似情緒失控，徒手持按摩棒等鈍器多次擊打妻子致死。新竹地檢署昨晚依家暴殺人罪嫌向法院聲請羈押獲准。

警方調查，翁男與妻子同住竹北市科大一路一處民宅。家屬表示，翁男近年疑似出現被害妄想症狀，並曾就醫治療。初步研判，今晨可能因口角或情緒激動而動手，造成妻子死亡。警方抵達現場時，翁男神情恍惚、語意混亂，無法清楚說明犯案動機與過程。

警方封鎖現場並通知鑑識人員採證，死者遺體已由檢察官相驗，後續將進行解剖以釐清確切死因。檢方表示對死者家屬深感遺憾，代理檢察長姜貴昌獲報後高度重視，立即指示外勤檢察官及國民法官小組成員，會同警方成立專案小組偵辦。

新竹地檢署指出，翁男涉嫌違反家庭暴力防治法第2條第1項，與刑法第271條第1項家庭暴力殺人罪，罪嫌重大且有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押獲准。檢方強調，將持續釐清案情，依法究責，以維護社會治安與公共安全。