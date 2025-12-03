　
社會 社會焦點 保障人權

毒男持槍跳進泳池對2童扣板機　主動請求禁見「靜一靜」再押3月

▲▼陳弘璋泳池內開槍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名陳男10月持槍跳進泳池對孩童扣板機，好險槍枝沒擊發，被依殺人未遂起訴。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中陳男今年國慶日吸毒吸到神智不清，持已填裝子彈槍枝跳進西屯一家游泳池裡，再對教練、2名孩童扣板機，好險子彈沒有擊發，檢方調查後依殺人未遂等罪起訴陳男，今日移審法院，陳男主動告訴法官，希望能羈押禁見好讓自己「靜一靜」，法院也才准羈押3月。

檢警查，陳男（29歲）10月10日傍晚，跑到西屯區光明路一間游泳學校，先是拿著已填裝子彈的手槍、子彈闖進辦公區域，一名黃姓主管急忙走避，陳男又跑到泳池內，跳下水後，朝一名葉姓教練，一對年僅7歲左右小兄妹扣下板機，所幸陳男槍枝不明原因並未擊發，沒有釀成憾事，但陳男不罷休，又不斷拉動手槍滑套，往葉姓教練跟女童方向走去，不斷揮舞手槍、拉動滑套，跟在教練與女童後面，涉嫌恐嚇。

▲▼陳弘璋泳池內開槍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼陳男當時在現場大鬧，多人受到嚴重驚嚇。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼陳弘璋泳池內開槍。（圖／記者許權毅翻攝）

陳男離開泳池後，跑到泳池停車場，用手槍朝一名蔡女之轎車前擋風玻璃敲擊，導致車上一對母女受到嚴重驚嚇。好險員警火速到場，並持槍喝斥陳男就範，才沒有更多人受害。

警方隨後在陳男身上、住處被搜出大量毒咖啡包、43發子彈以及空彈殼1顆。陳也坦承，犯案前因為一口氣喝了20包毒咖啡包，才會沒有意識，也無法控制身體，否認殺人與恐嚇犯意。

▲▼陳弘璋泳池內開槍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼陳男持有高達43發子彈、大量毒咖啡包。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼陳弘璋泳池內開槍。（圖／記者許權毅翻攝）

中院審酌，陳男涉犯對未滿7歲之人殺人未遂罪、殺人未遂、恐嚇危安、槍砲等罪，為5年以上重罪。考量被害人明確表明，害怕遭到尋仇，希望對身份保密，陳男嚴重影響公眾秩序與社會安寧。

被告當庭跟法官表示，希望能裁定收押禁見讓他靜一靜，法官認為有相當理由認定陳男有逃亡之虞，可能影響證人證詞之虞，審酌被告犯案情節、手段，認定本件有羈押原因與必要性，12月3日起羈押禁見3月。

