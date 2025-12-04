中國氣炸！川普簽台灣保證落實法案　外交部嗆：無權干預、暴露霸權

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證落實法案》，引發中國不滿，中國外交部與國台辦3日連番針對台美關係及我國主權發表不實言論，外交部今（4日）嚴正駁斥，並指出，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

美國總統川普正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），引發中國外交部和國台辦不滿，連番嗆聲，此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報精神，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，中方堅決反對美國同「中國台灣」地區開展任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。一個中國原則是中美關係的政治基礎。

對此，外交部今（4日）表示，外交部注及中國外交部及國台辦於12月3日各自在例行記者會上，針對台美關係及我國主權再度發表不實言論。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

外交部強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《台灣保證落實法案》。中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

外交部呼籲國際社會，共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。