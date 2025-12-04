　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國氣炸！川普簽台灣保證落實法案　外交部嗆：無權干預、暴露霸權

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證落實法案》，引發中國不滿，中國外交部與國台辦3日連番針對台美關係及我國主權發表不實言論，外交部今（4日）嚴正駁斥，並指出，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

美國總統川普正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），引發中國外交部和國台辦不滿，連番嗆聲，此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報精神，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，中方堅決反對美國同「中國台灣」地區開展任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。一個中國原則是中美關係的政治基礎。

對此，外交部今（4日）表示，外交部注及中國外交部及國台辦於12月3日各自在例行記者會上，針對台美關係及我國主權再度發表不實言論。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

外交部強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《台灣保證落實法案》。中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

外交部呼籲國際社會，共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「海線首間Costco」落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實
濱崎步哭了！　「無人演唱會」內幕曝：她低頭求大家
坑上百醫師、企業家20億！　美魔女人妻副會長曝光
快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁！　64元買食物就
獨／多人願出律師費！　送電鍋清潔員一句話婉拒
翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵：以後都收賄49999
才開4年！「成吉思汗」高雄館房東開價4.8億售

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

中國氣炸！川普簽台灣保證落實法案　外交部嗆：無權干預、暴露霸權

認國民黨遭美國「關切」　牛煦庭：我們從沒有反對國防預算增加

黃國昌突貼柯文哲合照喊「我準備好了」　網酸：準備好一起進土城

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

停砍公教年金修法今協商！　翁曉玲：最快12/12院會表決完成三讀

輝達晶片該賣中國？　賴清德舉2000年案例：當年若去就沒今天台灣

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫「外交魔法咒語」翻白話文

首談2028大選　盧秀燕：第4次政黨輪替非壞事

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

中國氣炸！川普簽台灣保證落實法案　外交部嗆：無權干預、暴露霸權

認國民黨遭美國「關切」　牛煦庭：我們從沒有反對國防預算增加

黃國昌突貼柯文哲合照喊「我準備好了」　網酸：準備好一起進土城

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

停砍公教年金修法今協商！　翁曉玲：最快12/12院會表決完成三讀

輝達晶片該賣中國？　賴清德舉2000年案例：當年若去就沒今天台灣

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫「外交魔法咒語」翻白話文

首談2028大選　盧秀燕：第4次政黨輪替非壞事

快訊／苗栗某中學16天2女學生墜樓亡　高二生失聯被發現陳屍校園

2026年不用再補班！3天以上連假「有9個」　上班族：痛苦日子掰了

LINE Pay Money上線1活動！他「爽賺300塊」：謝謝各家銀行

陳玄力擁有鏡頭喜歡的臉　「明華園三代」坦承容貌焦慮

快訊／台中「海線首間Costco」將落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實

明天3地降雨機率增　下周又有冷空氣接力

被當詐團人頭戶　她靠「17分鐘通話」自證獲判無罪

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

光芒700萬簽穆林斯補強中外野　外野人滿為患恐啟動交易潮

颱風干擾仍不減進度　台9線馬太鞍溪鋼便橋預計明年1月底搶通

王嘉爾曝理想型「是人就好」　沒標準：有感覺是最難的

政治熱門新聞

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

國民黨新人事！連勝武接KMT studio召集人　萬美玲任婦女部主任

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

2026新北市長選戰　李四川表態「參加初選」

李有宜退黨傳入藍營　民眾黨高層分析：操作非常「精妙」

藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」

盧秀燕：第4次政黨輪替非壞事

「高市早苗大麻煩來了」　邱毅：萬箭穿心很慘的

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

更多熱門

相關新聞

川普：美俄會談「還不錯」但成果難說

川普：美俄會談「還不錯」但成果難說

美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）訪問莫斯科後，川普3日坦言，烏克蘭和平談判下一步發展仍不明朗。儘管他形容與俄羅斯總統普丁的會談「還不錯」，但實質突破有限。

馬克宏抵京！王毅機場親迎 80人豪華訪團攜35跨國企業高管隨行

馬克宏抵京！王毅機場親迎 80人豪華訪團攜35跨國企業高管隨行

最新進展！普丁接受部分美方和平方案

最新進展！普丁接受部分美方和平方案

川普簽了台灣保證法案！卓榮泰發聲

川普簽了台灣保證法案！卓榮泰發聲

賴清德稱中國經濟成長率做假帳　侯漢廷酸：可得諾貝爾經濟學獎

賴清德稱中國經濟成長率做假帳　侯漢廷酸：可得諾貝爾經濟學獎

關鍵字：

川普台灣保證落實法案外交部中國

讀者迴響

熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

一堆家長崩潰！小孩「吃4類藥」變很歡　藥師全說了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面