賴清德稱中國經濟成長率作假帳　侯漢廷酸：可得諾貝爾經濟學獎

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德2日提到，台灣今年整年經濟成長率有望達到7%，贏過美日、歐盟，「也贏過那個壞鄰居（指中國）」，壞鄰居今年差不多4％，而且都做假帳。對此，北市議員侯漢廷今（3日）大酸，國際貨幣基金組織、世界銀行、全球金融商業分析機構，他們沒發現大陸騙人，就賴清德發現了？賴清德可以得世界諾貝爾經濟學獎了。奉勸賴清德，走出地下電台的錄音間吧，睜開眼睛看看世界的真實運作，台灣才能在驚濤駭浪中，找到真正的生存之道。

侯漢廷表示，賴清德對中國大陸的認識，還停留在地下電台賣藥。賴稱大陸「經濟成長率都是做假帳」，暴露對國際經貿運作的無知，看事情全憑好惡，論專業只剩腦補，治台如畫符，真相全模糊。

侯漢廷表示，首先，台灣事情都管不好，整天罵大陸，到底是當台灣的執政黨還是大陸的在野黨？且罵大陸還罵得沒有水準、沒有品質。

侯漢廷指出，經濟成長率不能像賴清德吹政績自爽，是與全球連動的精密帳本。經濟成長率（GDP）是由「消費、投資、政府支出、淨出口」四大支柱加總而成的結果。賴清德說成長率是假的，請問是哪一根支柱假？

侯漢廷說，若是「進出口」造假，試問，美國商務部的進口報表難道配合中共演出？歐盟海關的清單難道也隨之起舞？東南亞各國的貿易統計全是假的？指控中國全盤造假，等於指控全球主要經濟體集體詐欺。賴清德這番「超級陰謀論」，簡直是滑天下之大稽，視智商如兒戲。

侯漢廷說，若是「消費與投資」造假，那全球各大企業的財報豈不是廢紙？資本最誠實，金錢不撒謊。若中國經濟全是泡沫，消費市場一片死寂，全球頂尖企業何必爭先恐後往火坑裡跳？

接著，侯漢廷提到，2025年10月，空中巴士天津產線翻倍，歐洲人把航空命脈押注中國；2025年2月，特斯拉上海儲能超級工廠量產，馬斯克無視地緣政治，只信產能效率；沙烏地阿美豪擲數百億人民幣，在福建大搞石化煉油，中東油王難道會做賠本生意？更別提蘋果庫克在深圳新設實驗室，寶馬與福斯加碼百億升級產線。

侯漢廷認為，這些跨國巨頭，哪一家財報不需經過嚴格審計？難道庫克與馬斯克為了幫中共圓謊，甘願欺騙股東、自願坐牢？ 外資用真金白銀投票，賴清德卻用口水治台，何其諷刺。

侯漢廷指出，此外，物理定律騙不了人。工廠運轉要吃電，貨物流通要燒油，港口吞吐要貨櫃。國際機構透過衛星監測夜間燈光、計算石油與銅礦進口量，這些硬指標與經濟成長率高度吻合。

侯漢廷大酸，國際貨幣基金組織、世界銀行、麥肯錫、高盛，全球金融商業分析機構，長期監測大陸經濟數據，他們沒發現大陸騙人，就賴清德發現了？賴清德可以得世界諾貝爾經濟學獎。

侯漢廷說，拿著溫度計嫌天熱，索性砸爛溫度計說「氣溫造假」。義和團式的精神勝利法，除了讓深綠同溫層自嗨，對於台灣釐清國際局勢、制定正確經貿戰略，簡直是飲鴆止渴。

侯漢廷說，有點常識便知，若治理14億人口的國家，數據做假，那麼所有省縣市政府、商業經貿、人民生活根本毫無依循、無法運轉，這自然不是井蛙能理解。

最後，侯漢廷強調，奉勸賴清德，走出地下電台的錄音間吧！爬出井裡吧！睜開眼睛看看這個世界的真實運作。台灣才能在驚濤駭浪中，找到真正的生存之道。

▼侯漢廷大酸賴清德。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）