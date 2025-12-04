馬克宏抵京！王毅機場親迎　80人豪華訪團攜35跨國企業高管隨行

▲法國總統馬克宏訪問中國大陸。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

法國總統馬克宏今昨（3）日傍晚抵達北京，展開為期三天的國事訪問，同時，此行也是為回應去（2024）年大陸國家主席習近平對法國的回訪，將就雙邊關係與多項國際議題舉行各層級的會談。據悉，馬克宏此行陣容龐大，隨行代表團超過80人，包含多位部長與35名跨國企業高管，凸顯法國對此行的高度重視。

《環球網》報導，法國總統馬克龍（馬克宏，下同）3日抵達北京，開始對中國進行為期3天的國事訪問。這是馬克龍第四次對中國進行國事訪問，也是對習近平主席在去年中法建交60週年之際對法國進行歷史性國事訪問的回訪。

馬克宏與妻子布麗吉特步下專機時，中共中央政治局委員、外交部長王毅親自前往機場迎接，顯示出對馬克宏的重視。法國此次代表團名單顯示，共有外交、經濟、農業等至少六名部長同行，再加上空中巴士（Airbus）、法電集團、達能等多家大型企業及中小企業高管，訪問重點包含能源、農食、清潔科技等領域。

除北京外，馬克宏還將前往成都參訪，代表團中也包括法國博瓦勒野生動物園園長德洛爾，由於法國「唯二」的兩隻大貓熊即將返回大陸，也讓外界猜測中法可能就新的「貓熊外交」合作方案取得共識，值得外界持續觀察。