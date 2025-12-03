川普簽了「台灣保證實施法案」！　卓榮泰發聲

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普簽了「台灣保證實施法案」！卓榮泰：台美關係新階段

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰指法案通過與國際局勢、中國軍事擴張及僑界努力密切相關。（圖／記者林敬旻攝）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普正式核准「台灣保證實施法案」，引發台北政壇高度關注。行政院長卓榮泰今天受訪時表示，這項法案順利完成簽署，背後反映地緣局勢變動、美中競逐加劇，以及中國軍力擴張引發的威脅，同時也歸功於僑界在美國國會多年默默奔走，他特別向海外台僑表達誠摯謝意。

總統府上午發布新聞稿指出，川普已於美國東岸時間12月2日完成簽署，使《Taiwan Assurance Implementation Act》正式生效。相關條文要求美國國務院定期檢視、調整與台灣互動規範，包括未來延伸出的政策文件，至少每五年要完成一次審查，並需在90天內向國會送交報告。對此，府方表示歡迎，並感謝美方對台政策明確深化。

卓榮泰今天接見「2025北美台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時談到，這項法案是台美往後正常化合作的重要基石，期盼雙邊能在更多領域拓展互信與交流，逐步打造跨國協作的典範。他認為，這不僅讓台美關係更緊密，也使台灣有機會與理念一致的民主國家建立更穩固的夥伴架構。

他進一步提到，雖然國際安全環境與中國外交壓力是促使法案前進的重要背景，但台僑社群在美國的長期遊說與牽線同樣不可忽視，許多貢獻並未被看見，他要代表政府向海外鄉親致敬。

卓榮泰說，無論在經貿、文化或社區事務，海外台商與僑胞都默默出力；面對台灣受災、救援需求時也慷慨支援，例如花蓮馬太鞍溪堰塞湖危機、南部淹水等事件，都能看到僑界立即伸出援手，讓國人十分感動。

12/01 全台詐欺最新數據

519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

以為感冒！男童「1異常症狀」驚罹血癌　醫嘆：太突然
快訊／林倪安遭爆當小三　IG發聲活動急喊卡
快訊／遭駭客竊取1TB資料　華碩緊急發聲明
京華城土地疑「非常規交易」　沈慶京長子遭約談50萬交保
10年最巨「太陽黑子群」比地球還大　可能爆發強烈閃焰
鄭明典示警0度線狂衝南下！今夜明晨最凍「恐探14度」
藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」
鞋業大亨神秘「銘珠園」　底價17億房產全數流標

相關新聞

李在明：願扮高市早苗、習近平「和事佬」

李在明：願扮高市早苗、習近平「和事佬」

南韓總統李在明今（3）日舉行外媒記者會，針對尹錫悅宣布緊急戒嚴滿一周年發表看法，並回顧今年與美國總統川普兩次會談成果。

川普簽署台灣保證落實法案　總統府：肯定台美交往的價值！

川普簽署台灣保證落實法案　總統府：肯定台美交往的價值！

中共嗆台灣沒有外交部長　林佳龍：我就在這裡

中共嗆台灣沒有外交部長　林佳龍：我就在這裡

川普：拜登「自動簽名」文件全作廢

川普：拜登「自動簽名」文件全作廢

川普內閣會議「偷打瞌睡」畫面曝！

川普內閣會議「偷打瞌睡」畫面曝！

