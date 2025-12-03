川普簽了「台灣保證實施法案」！　卓榮泰發聲

▲行政院長卓榮泰指法案通過與國際局勢、中國軍事擴張及僑界努力密切相關。（圖／記者林敬旻攝）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普正式核准「台灣保證實施法案」，引發台北政壇高度關注。行政院長卓榮泰今天受訪時表示，這項法案順利完成簽署，背後反映地緣局勢變動、美中競逐加劇，以及中國軍力擴張引發的威脅，同時也歸功於僑界在美國國會多年默默奔走，他特別向海外台僑表達誠摯謝意。

總統府上午發布新聞稿指出，川普已於美國東岸時間12月2日完成簽署，使《Taiwan Assurance Implementation Act》正式生效。相關條文要求美國國務院定期檢視、調整與台灣互動規範，包括未來延伸出的政策文件，至少每五年要完成一次審查，並需在90天內向國會送交報告。對此，府方表示歡迎，並感謝美方對台政策明確深化。

卓榮泰今天接見「2025北美台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時談到，這項法案是台美往後正常化合作的重要基石，期盼雙邊能在更多領域拓展互信與交流，逐步打造跨國協作的典範。他認為，這不僅讓台美關係更緊密，也使台灣有機會與理念一致的民主國家建立更穩固的夥伴架構。

他進一步提到，雖然國際安全環境與中國外交壓力是促使法案前進的重要背景，但台僑社群在美國的長期遊說與牽線同樣不可忽視，許多貢獻並未被看見，他要代表政府向海外鄉親致敬。

卓榮泰說，無論在經貿、文化或社區事務，海外台商與僑胞都默默出力；面對台灣受災、救援需求時也慷慨支援，例如花蓮馬太鞍溪堰塞湖危機、南部淹水等事件，都能看到僑界立即伸出援手，讓國人十分感動。