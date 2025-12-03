廢風機葉片變球拍！　興大、上緯首創全球再生碳纖維羽球拍

▲興大團隊利用專利熱塑複材技術，完成全球首支可再回收的再生碳纖維羽球拍。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

風力發電所使用的巨型風機葉片，過去除役後多以焚燒或掩埋方式處理，長期造成環境負擔，也讓珍貴的碳纖維材料付諸流水。中興大學與上緯投控攜手推動循環經濟，運用上緯研發的「微波裂解技術」，成功回收被喻為「黑金」的碳纖維，製成全球第一支「再生碳纖維羽球拍」，以更高的價值重返生活。

風機葉片因結構堅固，向來被視為回收處理的難題。上緯投控所開發的微波熱裂解技術，能直接處理葉片中的「碳纖維拉擠碳板」，與傳統熱裂解相比不僅效率大幅提升，能源消耗也明顯降低，在處理速度與節能減碳上都突破既有限制，被視為回收技術向前跨越的一大步。

回收後如何「再利用」更是永續關鍵。中興大學精密工程研究所兼循環經濟研究學院副教授沈銘原指出，傳統羽球拍多以熱固性複合材料製成，雖然輕量且強度優異，但無法再次回收，因此再生碳纖維的應用始終受限。

研究團隊因此改採「再生碳纖維改質技術」與「再生碳纖維補強熱塑複材混練造粒技術」，以射出成型方式打造新型羽球拍，使整支球拍從纖維到樹脂都能再回收，具備完整的循環條件，也讓碳排大幅降低，真正落實「全綠色DNA」的概念。

上緯投控總經理蔡孝德表示，公司在風電材料供應鏈角色之外，也希望成為綠色循環經濟的推動者。此次與興大的合作證明，過去被視為難以處理的複合材料，其實有能力重新被打造為高附加價值產品。

雖然距離全面商業化仍需克服設備投資與成本等挑戰，但上緯正積極尋找理念相同的品牌與合作夥伴，希望將這項技術從示範推向普及，開啟更多循環應用可能。上緯集團並由蔡孝德總經理代表，致贈100支再生碳纖維羽球拍予國立中興大學，象徵永續理念透過運動與教育繼續扎根，為廢棄材料再生寫下新的里程碑。

▲再生羽球拍從風機葉片重生，呈現循環材料從退役風場走向球場的全新旅程。（圖／記者游瓊華翻攝）