陸國產「最強碳纖維」投產　一公尺長僅0.5克可承載200公斤以上載荷

▲山西華陽集團量產的12K小絲束「T1000級碳纖維」。（圖／央視新聞）

記者魏有德／綜合報導

山西大同市華陽集團最新投產的高性能碳纖維產線，已成功量產12K小絲束「T1000級碳纖維」，成為山西首個同級別國產化項目。該材料具備高強度、輕量化與耐極端環境等特性，一公尺長度的碳纖維束重0.5克，卻能承受200公斤以上載荷，未來將應用於軌道交通與低空經濟等高新技術領域。

《新華網》報導，11月30日，華陽集團高性能碳纖維項目在山西省大同市雲岡區竣工投產，成功實現12K小絲束T1000級碳纖維國產化量產，這也是山西省首個投產的T1000級碳纖維項目。

官方資訊顯示，華陽集團此次投產的示範產線為年產200噸規模，所生產的T1000級碳纖維單絲直徑僅6至7微米，不足髮絲1/10，拉伸強度超過6400兆帕，密度為鋼材的四分之一，強度卻高出五倍以上。

以一束1公尺長碳纖維為例，重量僅0.5克，卻能承受超200公斤的載荷，兼具導熱、導電、耐腐蝕、耐高低溫等性能，可應用於航空航太、軌道交通、新能源與低空飛行器等多領域。

華陽集團是山西的國有企業，此次突破不僅填補該省高性能碳纖維產業空白，也象徵大陸在高端碳纖維自主化路線上跨出重要一步。山西工信廳新材料工業處處長薛利傑指出，T1000級碳纖維投產後，將帶動地方形成碳纖維產業集群，加速新材料產業鏈完善。