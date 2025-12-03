恐怖情人鎖門潑汽油逼殉情！繼父破門救女　殺人未遂起訴

▲戴男揚言與前女友同歸於盡，被依殺人未遂罪起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名29歲戴姓男子與陳姓女子分手後不肯放手，疑似長期跟蹤前女友，甚至在她機車上偷偷裝GPS追蹤器掌握行蹤。追蹤器遭拆除後，戴男屢屢到陳女上班處及住家堵人未果，最終情緒失控，竟帶著汽油闖進陳家，反鎖房門朝自己身上潑灑汽油，揚言「同歸於盡」，驚險一刻因打火機失靈未點燃，陳女繼父聽見呼救聲破門救人，才阻止悲劇發生，事後戴男辯稱只是想嚇人，但檢方認定其行為具高度殺人危險性，今（3）日偵結依殺人未遂罪起訴。

檢方指出，今年7月戴男和陳女分手後，陳女陸續察覺戴男「神出鬼沒」緊盯行蹤，只要她出現在某處，對方很快就出現，直覺異常後請友人檢查機車，赫然發現遭人暗裝GPS定位器，嚇得立刻拆除。

失去追蹤線索的戴男改以「守株待兔」方式，到陳女上班處及小港住家守候，但女方始終冷處理、不願復合。9月24日晚間11點多，戴男再度赴陳家堵人，恰巧遇到繼父在外餵貓，他趁隙溜進屋內，直奔二樓房間，見到陳女後立刻反鎖房門，拿出事先準備好的汽油往自己身上澆淋，情緒激動地嗆聲要陪她一起死。

戴男多次按壓打火機卻遲遲未燃，房內陳女驚恐萬分高聲求救，繼父循聲趕來，破壞房門壓克力板、伸手開鎖，與繼兄合力制伏戴男，未料戴男趁機掙脫逃逸。警方獲報展開追緝，隨後將戴男逮捕到案。

偵訊時，戴男坦承攜帶汽油進入住家潑灑，但辯稱只是想嚇人，還強調刻意使用「無法點燃的打火機」，並無縱火殺人之意。不過檢方認定其行為具高度殺人危險性，且事後毫無悔意，存在再犯風險，偵結後依殺人未遂罪起訴，並向法院具體求處7年以上重刑。

