南韓濟州島加工廠陷火海！火勢「蔓延4棟建築」　燒20小時仍未撲滅

▲南韓濟州島西歸浦市吐坪洞一座廢棄木材加工廠從1日晚間起發生火災。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州島西歸浦市吐坪洞一座廢棄木材加工廠昨（1）日晚間發生火災，大火迅速蔓延至周遭其他座工廠。濟州道消防安全本部表示，經過約20小時緊急搶救，今（2）日下午5時17分才初步控制火勢，但要到完全撲滅仍需要更長時間。

根據《韓聯社》，火災發生的廠房原本從事廢木材加工，生產固體燃料並用於發電。火勢最初起於廠區露天堆放的木材，隨後迅速蔓延，導致4棟建築（總面積1082平方公尺）、破碎作業線以及多台重型設備被燒毀。所幸目前未傳出人員傷亡。

西歸浦消防署在火災發生後，立刻出動人力與設備前往灌救，於1日晚間9時47分啟動「應對1級」警戒，動員轄區消防人員全力滅火。

至2日上午5時為止，已有96名消防人員、15名義勇消防隊員、6名警察與海軍基地消防隊等共154人，以及32台各式滅火設備參與救援，包括高空雲梯車與伸縮梯車等。消防人員表示，由於火災範圍廣，完全撲滅可能需要持續到夜晚。

消防當局也正在調查火災原因，並取得廠方人士供述，指出1日下午5時之前，約有20人曾在廠內進行油爐維修作業。值得注意的是，該座工廠去年7月也曾發生類似大火，當時廠內堆放約600噸廢木材及破碎木料，火災經過8小時才完全撲滅，原因疑似是「自燃」。