　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

送拾荒嬤電鍋被判刑、褫奪公權1年　環保局護同仁：工作不受影響

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲32元電鍋案黃姓清潔隊員「不影響工作權益」，環保局啟動關懷。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名任職逾30年的黃姓清潔隊員，因將殘值僅32元的舊電鍋送給拾荒婦人，被依《貪污治罪條例》起訴。士林地院今（2）日判刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，量刑方式雖在法律界掀起討論，但環保局稍早強調，依照現行《職工工作規則》，判決結果不會影響他的工作權益，黃員仍能照常上班。

環保局表示，黃員服務超過30年，平日工作態度良好，這次因案遭判刑，同仁都感到相當不捨，環保局已啟動關懷與輔導機制，後續會多留意其身心狀況，協助他度過壓力期，「同事對他普遍肯定，這件事確實讓他承受不小心理負擔。」

環保局重申，黃員雖被判處3個月徒刑、緩刑2年並褫奪公權1年，但依現行規定，緩刑期間並不會喪失工作資格，也不會被強制免職或停職。但環保局會要求其遵守回收物規範，並提供必要的心理支持與行政協助，讓他能回到穩定的工作狀態。

判決指出，黃男在北投焚化廠旁的資源回收轉運站執勤時，看到民眾丟棄的舊電鍋，便順手載回家測試；隔天再把電鍋送給住家附近的拾荒婦人。雖然電鍋殘值僅32.56元，但回收物屬於「職務上持有之財物」，不得擅自占為己有，因此仍落入貪污條例第6條第1項第3款的構成要件。

士院指出，本案之所以能從5年以上的重罪一路降到3個月，是因為四項減刑事由全數成立，包括偵查中自白、情節輕微、犯後自首，最後再依《刑法》第59條認定屬「情堪憫恕」，量刑才得以再度下修。

針對民眾質疑「為何不不起訴」，曾任檢察官與法官的執業律師呂俊杰說，外界常誤以為被告認罪、犯行輕微，檢察官就能用「職權不起訴」結案，但本案最低本刑5年以上，法律上根本不可能啟動該程序。

呂俊杰表示，若檢察官認為行為不符貪污本質，當然可以直接作成「實體理由不起訴」。但若事證明確又符合構成要件，就只能交由法院審酌量刑，「這也是法院啟動四次減刑的原因，否則量刑會嚴重失衡。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資
快訊／高志綱妻子委請律師發聲明
快訊／首例！台積電驚爆「3內鬼工程師」　東京威力涉違國安法遭
高國豪兄弟互毆「斷腳讓你不能打球」大哥還挨告恐嚇　12／10
獨／信義區盛大開幕！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕
快訊／北檢11路搜索中油、世曦公司！
北海道函館市中心嚴重火災！　大型百貨緊急閉館
高志綱爆小三！身分起底　「露屁蛋」騎車照爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

惡警圖利4400萬！業者進派出所看班表...路上巧遇「吊扣變吊銷」

首例！台積電驚爆「3內鬼工程師」　東京威力涉違國安法遭起訴

高國豪兄弟互毆「斷腳讓你不能打球」大哥還挨告恐嚇　12／10宣判

駕駛座位都是血！台中客運逆向猛撞　拖吊車「車頭變形」

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

快訊／「三接」預算疑浮報百億　北檢11路搜索中油、世曦公司

快訊／高雄楠梓區速食連鎖店火警　顧客員工緊急疏散

快訊／西濱2砂石車追撞！車頭變形駕駛受困　北上路段封閉

性侵網友判緩刑！暴雨誘女師進屋硬上2次　淫保全喊：老天都在幫我

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

惡警圖利4400萬！業者進派出所看班表...路上巧遇「吊扣變吊銷」

首例！台積電驚爆「3內鬼工程師」　東京威力涉違國安法遭起訴

高國豪兄弟互毆「斷腳讓你不能打球」大哥還挨告恐嚇　12／10宣判

駕駛座位都是血！台中客運逆向猛撞　拖吊車「車頭變形」

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

快訊／「三接」預算疑浮報百億　北檢11路搜索中油、世曦公司

快訊／高雄楠梓區速食連鎖店火警　顧客員工緊急疏散

快訊／西濱2砂石車追撞！車頭變形駕駛受困　北上路段封閉

性侵網友判緩刑！暴雨誘女師進屋硬上2次　淫保全喊：老天都在幫我

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

林佳龍稱中日爭端恐拖1年　陸外交部嗆：台灣沒有外交部長

香港大火釀151死　鄭秀文「拍戲空檔衝教堂祈禱」：心情很沉重

高中鋁聯方鉦緯滿貫砲領軍　大理逆轉秀峰奪分組第一晉32強

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

貿協「穩定幣與國際貿易未來論壇」　助企業掌握跨境結算新趨勢

萬豪全台18間飯店推「萬味奇遇」美食嘉年華　板橋艾美明年開幕

金世正、Irene拎Longchamp竹節扣包超萌自拍！冬日手套包與節慶新款一次看

他珠寶店逛一半「把60萬項鍊吞下肚」　警傻眼：找不到了

「小叮噹」陳頌恩強勢救援投打貢獻　善化12比7收關鍵勝

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

32元電鍋案法官極限減刑　律師：空前絕後

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

牛魔王被斬了！檢警扣21輛改裝車　超豪華陣容曝

人妻健身3個月懷孕了！深夜激戰教練　夫崩潰離婚

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面