送拾荒嬤電鍋被判刑、褫奪公權1年　環保局護同仁：工作不受影響

▲32元電鍋案黃姓清潔隊員「不影響工作權益」，環保局啟動關懷。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名任職逾30年的黃姓清潔隊員，因將殘值僅32元的舊電鍋送給拾荒婦人，被依《貪污治罪條例》起訴。士林地院今（2）日判刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，量刑方式雖在法律界掀起討論，但環保局稍早強調，依照現行《職工工作規則》，判決結果不會影響他的工作權益，黃員仍能照常上班。

環保局表示，黃員服務超過30年，平日工作態度良好，這次因案遭判刑，同仁都感到相當不捨，環保局已啟動關懷與輔導機制，後續會多留意其身心狀況，協助他度過壓力期，「同事對他普遍肯定，這件事確實讓他承受不小心理負擔。」

環保局重申，黃員雖被判處3個月徒刑、緩刑2年並褫奪公權1年，但依現行規定，緩刑期間並不會喪失工作資格，也不會被強制免職或停職。但環保局會要求其遵守回收物規範，並提供必要的心理支持與行政協助，讓他能回到穩定的工作狀態。

判決指出，黃男在北投焚化廠旁的資源回收轉運站執勤時，看到民眾丟棄的舊電鍋，便順手載回家測試；隔天再把電鍋送給住家附近的拾荒婦人。雖然電鍋殘值僅32.56元，但回收物屬於「職務上持有之財物」，不得擅自占為己有，因此仍落入貪污條例第6條第1項第3款的構成要件。

士院指出，本案之所以能從5年以上的重罪一路降到3個月，是因為四項減刑事由全數成立，包括偵查中自白、情節輕微、犯後自首，最後再依《刑法》第59條認定屬「情堪憫恕」，量刑才得以再度下修。

針對民眾質疑「為何不不起訴」，曾任檢察官與法官的執業律師呂俊杰說，外界常誤以為被告認罪、犯行輕微，檢察官就能用「職權不起訴」結案，但本案最低本刑5年以上，法律上根本不可能啟動該程序。

呂俊杰表示，若檢察官認為行為不符貪污本質，當然可以直接作成「實體理由不起訴」。但若事證明確又符合構成要件，就只能交由法院審酌量刑，「這也是法院啟動四次減刑的原因，否則量刑會嚴重失衡。」