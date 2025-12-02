　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宏都拉斯候選人喊復交台灣　外交部：不預設任何前提

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

宏都拉斯總統大選正在計票，2名親台候選人國家黨阿斯夫拉（Nasry Asfura）、自由黨納斯拉亞（Salvador Nasralla）票數領先，2人都曾主張，當選後考慮與台灣恢復邦交。外交部發言人蕭光偉今（2日）表示，宏都拉斯在與中國建交後，面臨養蝦產業嚴重崩潰、大量人口失業，再次印證中國始終未能善意履行承諾，若干國家外交轉向與中國建交後，未蒙其利先受其害，會持續關注宏國的大選結果，不預設任何前提，與宏國在內的世界各國積極交往。

外交部今（2日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由條法司司長李憲章大使，以及外交及國際事務學院主任秘書蘇岳璽進行業務簡報。

蕭光偉表示，外交部有注意到宏都拉斯候選人於選舉期間曾表態，支持重新與我國建交。事實上，宏都拉斯在與中國建交後，非但沒能獲得預期好處，反而當地面臨養蝦產業嚴重崩潰、大量人口失業，宏中雙邊貿易嚴重失衡。

蕭光偉指出，這種情況實際再次印證中國始終未能善意履行承諾，同時也印證若干國家外交轉向與中國建交之後，未蒙其利先受其害，同時也再次暴露出中國在國際社會上處心積慮、積極打壓台灣的國際空間的惡意企圖，且絲毫完全無意協助其他國家在經濟、社會等各方面建設的不良居心。

蕭光偉說，對外交部來講，「我們會持續關注宏國的大選結果」，以及選後相關政治情勢，同時外交部也會秉持坦承開放的態度，在總合外交以及榮邦計畫下，以不預設任何前提的方式，包括與宏都拉斯在內的世界各國積極交往，同時只要任何有助於台灣、對國際社會貢獻，提升我國國際地位，且能拓展國際空間，外交部都會認真看待並積極促成。

另針對友邦聖文森及格瑞那丁國會大選，親中的政黨新民主黨獲得壓倒性勝利，外界關心是否會影響邦交，轉與中國建交？蕭光偉說，我國駐聖國大使范惠君已於第一時間代表政府與人民向總理傅萊德（Godwin Friday）及國會議員當選人表達誠摯祝賀，並轉致總統賴清德的賀忱，傅萊德也同樣表示感謝，並請范惠君向賴清德轉達謝意。

蕭光偉強調，台灣與聖文森國建交44年以來邦誼篤睦、關係深厚，我國大使館與聖國朝野各界人士保持良好互動與情誼。台聖兩國過去在農業、糧食安全、醫療衛生、基礎建設、資通訊科技、婦女賦權等領域都有相當多合作。此外，這些合作計畫成果深受聖國朝野人士肯定與歡迎，我國也會在既有良好合作基礎上，繼續與新政府緊密合作、深化雙邊關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／攻城獅宣布　高國豪即刻自主停賽
快訊／本季最小流感死亡！　5歲童葉克膜救不回
高國豪妻發聲嘆「陷害要多久？」　曝：當天不是聚會
法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後
陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元認同：國民黨選情不樂觀
告別式上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟內戰醞釀中
快訊／高志綱爆婚外情　統一獅確認中：若違規最重開除
啦啦女神火辣受邀韓時尚大秀！　是「唯一台灣人」激動發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄財政負擔5178億！世運演唱還免場租　白喬茵：應有落日條款

王婉諭投書《經濟學人》　揭真正「台灣病」是房地產的超穩定結構

徐國勇拿「買衛生紙」喻破兆軍購　蔣萬安批奇怪：錢要花在刀口

宏都拉斯候選人喊復交台灣　外交部：不預設任何前提

民生用水濃濃汽油味　何元楷批台水：水費減免3度太沒誠意

翁曉玲關鍵一票　1.25兆國防預算、政院財劃法草案「暫緩列案」

卓冠廷、戴瑋姍辭民進黨發言人？　凌濤曝玄機：王義川選定桃園

分析／賴清德國情報告「統問統答」可討論　藍堅持一問一答恐破局

獨／藍智庫交接！鄭麗文找不到執行長　陳冲有望重出江湖任副董

李有宜退黨抗議子弟兵空降　黃國昌重申：公平競爭、沒人有特權

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

高雄財政負擔5178億！世運演唱還免場租　白喬茵：應有落日條款

王婉諭投書《經濟學人》　揭真正「台灣病」是房地產的超穩定結構

徐國勇拿「買衛生紙」喻破兆軍購　蔣萬安批奇怪：錢要花在刀口

宏都拉斯候選人喊復交台灣　外交部：不預設任何前提

民生用水濃濃汽油味　何元楷批台水：水費減免3度太沒誠意

翁曉玲關鍵一票　1.25兆國防預算、政院財劃法草案「暫緩列案」

卓冠廷、戴瑋姍辭民進黨發言人？　凌濤曝玄機：王義川選定桃園

分析／賴清德國情報告「統問統答」可討論　藍堅持一問一答恐破局

獨／藍智庫交接！鄭麗文找不到執行長　陳冲有望重出江湖任副董

李有宜退黨抗議子弟兵空降　黃國昌重申：公平競爭、沒人有特權

只能張口2公分！口腔癌患盼能吃飯、微笑　醫1技術神救援

馬斯克話題聊一聊彈出健身課程？ChatGPT被疑開始投廣告

快訊／高國豪3兄弟互毆事件　攻城獅宣布即刻自主停賽

前賽揚右投鮑爾離開橫濱DeNA　球團坦言無法進入續約階段

快訊／三峽資源回收場紙板突起火！隔壁幼兒園急疏散205童

屏東男開車恍神「自撞路邊自小客」險衝進民宅　驚險畫面曝光

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮稱：男廁客滿了

洋基讓他成自由球員　威廉斯3年15億轉戰大都會

拍八點檔撞靈異？　棚內燈光「像夜店狂閃」男星曝：沒人去開關

房仲單月零成交「還要付千元帶看費」　悲喊：不做了！

【她非常生氣】大阪勝尾寺「愛台灣達摩陣」遭女子怒闖破壞...丈夫拉不住

政治熱門新聞

陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元也認同

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

翁曉玲關鍵一票　1.25兆國防預算、政院財劃法草案「暫緩列案」

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：渣男心態發揮到巔峰

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

ET專訪／林俊憲：賴清德怎敢把台南託付陳亭妃？

海鯤號船錨沒必要性、測試數據不需很精準　徐巧芯被海軍說法嚇到

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

更多熱門

相關新聞

宏國選情膠著　川普開嗆了

宏國選情膠著　川普開嗆了

宏都拉斯11月30日總統選舉結果相當接近，國家黨候選人阿斯夫拉和自由黨代表納斯拉亞（Salvador Nasralla）僅相差515票，甚至一度發生計票系統突然無法連線的狀況。針對宏國大選，美國總統川普1日發文質疑該國試圖竄改選舉結果，「如果他們真這麼做，將付出地獄般嚴重代價」。

台灣還是日本領土？中國不認舊金山和約　外交部：中國從未統治台灣

台灣還是日本領土？中國不認舊金山和約　外交部：中國從未統治台灣

宏都拉斯大選開票陷膠　2親台候選人僅差515票

宏都拉斯大選開票陷膠　2親台候選人僅差515票

與梵蒂岡等12邦交國邦誼穩定　吳志中：我認為不會斷交

與梵蒂岡等12邦交國邦誼穩定　吳志中：我認為不會斷交

宏國大選開票　親台候選人阿斯夫拉暫領先

宏國大選開票　親台候選人阿斯夫拉暫領先

關鍵字：

宏都拉斯外交部聖文森及格瑞那丁

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面