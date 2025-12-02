宏國開票膠著　川普質疑「企圖改變大選結果」：將迎地獄代價





▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

宏都拉斯11月30日總統選舉結果相當接近，國家黨候選人阿斯夫拉和自由黨代表納斯拉亞（Salvador Nasralla）僅相差515票，甚至一度發生計票系統突然無法連線的狀況。針對宏國大選，美國總統川普1日發文質疑該國試圖竄改選舉結果，「如果他們真這麼做，將付出地獄般嚴重代價」。

路透報導，根據最新計票結果，國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以及自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）兩人得票率均略低於40%。且在選舉過程中，技術問題引發外界不滿，原該要更新的計票系統突然無法連線，讓結果公布進展受到阻礙，當地媒體也進一步批評選舉的透明度。

對於宏都拉斯大選，川普透過自家社群平台Truth Social發文稱，「看起來宏都拉斯試圖改變總統大選結果，如果他們這樣做，他們將會付出慘痛的代價」，選民踴躍投票，但負責計票的官方機構卻突然停止計票作業，阿斯夫拉只領先500多票，在統計47%選票之後就中斷開票，「選委會必須完成計票作業，宏都拉斯人民的選票必須清點，民主必須獲勝！」

阿斯夫拉曾擔任首都德古西加巴市長，現年67歲，獲得川普支持。

值得注意的是，阿斯夫拉與納斯拉亞均曾表態，若選舉獲勝將重新與台灣建立外交關係。宏都拉斯於2023年與台灣斷交，若恢復邦交，可能對中國在中美洲的外交布局造成重大影響。無論最終誰勝出，都將在2026年至2030年間領導宏都拉斯。