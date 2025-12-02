民生用水濃濃汽油味　何元楷批台水：水費減免3度太沒誠意

▲羅智強辦公室主任何元楷。（圖／翻攝自Facebook／何元楷）



記者陳家祥／台北報導

基隆河近日傳出水汙染，導致基隆、汐止等地區民生用水出現濃濃汽油味，引發民怨。針對台水補償水費減免3度，羅智強辦公室主任何元楷直言，有夠沒誠意，且基隆市府向台水開罰50萬實在太少，「台水應該要提高補償的金額，這完全嚴重影響民眾的生活，讓民眾沒辦法安心盥洗、飲水等，不然只補償3度水的減免，真的實在太少太沒誠意」。

何元楷說，這幾天汐止人受到水污染之苦，讓用水人使用充滿汽油味的水，嚴重影響了鄉親朋友的生活。在整件事情，台水反應真的螺絲鬆到掉滿地，當第一時間水污染，台水在查源、檢測與通報機制，完全是慢半拍。

何元楷指出，台水在水質檢測方面，有設立相關檢測系統，但在第一時間水源受到污染時，從台水的反應來看根本就是後知後覺，是接到民眾反應水有異味才開始查。

另外，何元楷提到，雖然台水第一時間祭出補償方案，但只有減免3度水的水費，3度水換算成水費只有30幾塊而已，這補償未免也太少，畢竟這已經嚴重影響用水人的生活起居，台水實在有夠沒有誠意，「這次水污染事件嚴重影響民眾用水，台水慢半拍的處理，沒誠意的補償，基隆市府向台水開罰50萬實在太少，應該要再重罰才對」。

何元楷說，雖然台水有補助清洗水塔，不過汐止社區大樓多，有些大樓根本請不到洗水塔的業者。建議台水除了補償民眾清洗水塔的費用外，也建議台水協助清洗水塔業者的媒合，讓社區能趕快將自家的水塔清洗完畢。

何元楷認為，台水應該要提高補償的金額，這完全嚴重影響民眾的生活，讓民眾沒辦法安心盥洗、飲水等，不然只補償3度水的減免，真的實在太少太沒誠意。