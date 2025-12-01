　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貪官收賄大翻車！　拒認收特斯拉遭業者一句話拆穿

林郁欽名下一輛白色特斯拉被認定為犯罪所得，預定將於12月鑑價、拍賣。圖非當事人車輛。

▲林郁欽名下一輛白色特斯拉被認定為犯罪所得，預定將於12月鑑價、拍賣。圖非當事人車輛。

圖文／鏡週刊

海巡署偵防分署少校林郁欽捲入私菸集團收賄案，收受價值240萬元的白色特斯拉Model Y，林應訊時堅稱自購，還搬出妻子、貸款、家中現金等說法拒認收賄，但法院傳訊幫車子包膜及裝隔熱紙的2名業者作證，他們異口同聲供稱，車是由私菸集團首腦「餅哥」黃家宇派人送來，還當面說「車是要送人的」，連施工費用也都是私菸集團以現金買單，坐實林貪汙犯行，恐面臨司法重判。另外私菸風暴持續擴大，全案疑有更多司法警察涉弊，檢廉不排除發動第二波行動，將害群之馬一一肅清。

海巡署偵防分署少校偵查員林郁欽涉勾結私菸集團，目前在押中。（翻攝畫面）

▲海巡署偵防分署少校偵查員林郁欽涉勾結私菸集團，目前在押中。（翻攝畫面）

林郁欽遭起訴後仍堅稱清白，對檢廉指控他收受私菸集團一輛白色特斯拉Model Y涉嫌貪汙，林在一審開庭時，竟請求法院傳訊妻子及2名汽車周邊業者作證，強調他們能證明該車為「自購」；沒想到2名業者出庭作證反而狠狠打臉他，一致指出，當初是由私菸集團首腦「餅哥」黃家宇派人交付全新特斯拉，且明確表示「車是要送人」。

包膜業者一出庭，就讓林郁欽精心安排的脫辭破功。業者指認，這輛Model Y是黃家宇的常客單，由黃派人開到店裡，且開口第一句就是「車是要送人的」。因為是熟客，他報了折扣價6萬5,000元包膜，雖然接獲林自稱車主的價格詢問電話，但最後付款的仍是黃，包膜業者還順便向黃買了1萬7,000多元洋酒，扣抵後以現金支付剩餘費用。

私菸集團首腦「餅哥」黃家宇滯留國外，至今未到案。（翻攝黃家宇臉書）

▲私菸集團首腦「餅哥」黃家宇滯留國外，至今未到案。（翻攝黃家宇臉書）

隔熱紙業者作證時說，包膜後的車子送到他店裡時，黃家宇來電話交代「這是要送人的車，照熟客價算」，隨後林郁欽到店裡挑選隔熱紙樣式，完全沒談價格；完工後，黃派人付現金3萬9,000元，並領走車輛。業者出庭時明確證稱，整個流程完全是黃在主導，「看不出林先生有付過任何費用」。

當檢察官進一步分別問兩名證人，黃當時說「車要送人」，指得是車子還是包膜、隔熱紙的施工費？2人均顯得躊躇、支吾，都先說「不會問客人這麼多」，經法官也一再追問，各別避重就輕回應「就是包膜，因為黃付包膜錢」「做生意收到錢就好，有收到餅哥給的隔熱紙錢」。雖黃也被傳訊，因未歸案而未到庭，當時在押的林也在庭上聽2名證人說詞。

海巡署近年查緝走私菸大有斬獲，竟傳出與不法集團勾結。（海巡署提供）

▲海巡署近年查緝走私菸大有斬獲，竟傳出與不法集團勾結。（海巡署提供）

不過由於2名證人第一時間的證詞幾乎一致、細節吻合，等於完全粉碎林郁欽「自購」說法。檢方將證詞與LINE對話逐一比對後，更認定該車的購買、包膜等施工、交車流程皆由黃家宇掌控，家屬後續的供詞只是替林補破洞。

全案目前仍在審理中，但隨著特斯拉被認定為犯罪所得、即將在12月被鑑價拍賣，加上主嫌「餅哥」始終滯留境外，下一波檢調行動勢必更加猛烈。林郁欽的辯詞已全面崩盤，查緝體系長年的灰色地帶也正被逐層掀開。大餅集團的金流、內線、通報網絡究竟有多深，恐怕遠不止這名海巡少校。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


