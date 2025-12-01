　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

《無間道》翻版！　檢廉收網前夕「首腦全家出境」

為避免查緝相關法規漏洞，財政著手進行《檢舉或查獲違規菸酒獎勵辦法》修正草案。（彰化專勤隊提供）

▲為避免查緝相關法規漏洞，財政著手進行《檢舉或查獲違規菸酒獎勵辦法》修正草案。（彰化專勤隊提供）

圖文／鏡週刊

海巡署偵查員溝及私菸集團偵破案發後，海巡署迅速宣布免職少校林郁欽，並將其他涉案偵查員列為考績汰除對象。檢廉同步追查多名疑似替私菸集團查詢車籍資料的警員，包括彰化刑大與溪湖分局人員，預期將有第二、第三波偵辦行動，案情如滾雪球般持續擴大中。

更離譜的是，全案在搜索行動前疑似洩密，私菸集團主嫌黃家宇在檢廉發動前，早一步帶著家人前出境。今年月底，他以旅遊名義帶妻兒前往日本大阪，返台日期一延再延，最後乾脆讓未成年兒子先回國，自己與妻子轉往菲律賓宿霧，至今未歸。檢調掌握他的手機的漫遊紀錄後發現，他離境的時點「太巧」，極可能提前得知檢廉行動時間，洩密來源也成為調查重點。

私菸集團首腦「餅哥」黃家宇滯留國外，至今未到案。（翻攝黃家宇臉書）

▲私菸集團首腦「餅哥」黃家宇滯留國外，至今未到案。（翻攝黃家宇臉書）

林郁欽原是海巡偵防系統的「查緝尖兵」，早在2019年便與黃家宇建立密切往來。起訴書揭露，兩人利用微信WeChat以暗語溝通，從查緝時段、專案方向到同業可能被盯上等一應俱全。去年中秋節前，海巡署啟動加強查緝專案，林便以「秋節期間要不要休息一下」暗示黃避開查緝；同年雲林查緝私菸時，他更傳訊提醒「現場有香精，我們香精要藏好」，協助私菸集團提前避風頭。這些對話內容讓檢調直指林根本早已成為私菸集團的偵防「內應」。

為鞏固黃家宇在私菸市場的地盤，林郁欽甚至帶隊查緝其他違法產製者，透過公權力「消滅對手」，讓大餅集團的市場越來越大。掌握執法資訊、握有查緝主導權的海巡少校，成了黑市競爭的最大破口。檢調形容，林的角色已不只是「通風報信」，更是以合法名義執行非法目的，宛如電影《無間道》活生生的寫照。

海巡署近年查緝走私菸大有斬獲，竟傳出與不法集團勾結。（海巡署提供）

▲海巡署近年查緝走私菸大有斬獲，竟傳出與不法集團勾結。（海巡署提供）

整起案件也暴露查緝獎金制度的深層問題。海巡與警方過去以查緝違規菸酒為績效指標，外界早有利用街友當人頭、製造假罰鍰的疑慮。本刊6月揭露後，引起行政院長卓榮泰震怒。財政部隨即預告修正《檢舉或查獲違規菸酒獎勵辦法》，未來查緝人員若涉刑事不法，不得請領獎金；過去已領取獎金也將依法全數追繳。

一名辦案人員私下指出，這起案件不是單純的收賄，而是查緝體制、獎金制度與基層執法文化長期積累的結果，「林郁欽只是破口，整個體系的漏洞才是真正的黑洞。」

《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
貪官收賄大翻車／拒認收特斯拉遭車商一句話拆穿　海巡少校勾結私菸集團風暴擴大
貪官收賄大翻車1／少校夫妻「好野人」買豪宅月刷百萬　檢察官算收入驚覺缺口很大

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／全聯台灣鯛出包急下架　已賣超過4000包
美國女醫返台被撞「腿斷3截」　殯葬司機遭求償1399萬結局曝
快訊／強對流！　大雷雨轟2縣市
《無間道》翻版！　檢廉收網前夕「首腦全家出境」
限今天！全家咖啡「買30送30」　7-11連3天寄杯「買7送

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幼兒園瞬間抽椅害女童摔傷　兒闖禍父竟甩鍋：小孩力氣沒那麼大

美國女醫返台被撞「腿斷3截」　殯葬司機遭求償1399萬結局曝

《無間道》翻版！　檢廉收網前夕「首腦全家出境」

「城內分行」被列古蹟　華南銀行無奈提告

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

大師爆抄襲！　工藝中心竟發律師函施壓護航

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

貪官收賄大翻車！　拒認收特斯拉遭業者一句話拆穿

一年燒3次！　台南安南城西掩埋場「恐蓄熱一個月」再傳火警

台中2男按摩一半「生殖器多隻手」！變態技師下場出爐

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

北捷爆性騷！外籍女遭「親左肩」　色男情緒失控毆站長遭壓制

幼兒園瞬間抽椅害女童摔傷　兒闖禍父竟甩鍋：小孩力氣沒那麼大

美國女醫返台被撞「腿斷3截」　殯葬司機遭求償1399萬結局曝

《無間道》翻版！　檢廉收網前夕「首腦全家出境」

「城內分行」被列古蹟　華南銀行無奈提告

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

大師爆抄襲！　工藝中心竟發律師函施壓護航

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

貪官收賄大翻車！　拒認收特斯拉遭業者一句話拆穿

一年燒3次！　台南安南城西掩埋場「恐蓄熱一個月」再傳火警

台中2男按摩一半「生殖器多隻手」！變態技師下場出爐

外線援軍來了！勇士簽回小柯瑞　「咖哩兄弟」同隊征戰成真

海鯤號出港沒有錨挨批　顧立雄：安全還是首要考量

侯友宜批淡江大橋路跑未溝通　陳世凱：看紀錄就不會誤解

快訊／全聯鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架　已狂賣超過4000包

老王樂隊突拋震撼彈！　無預警宣告「暫時休團」粉崩潰

菊池雄星返鄉演講：被嘲笑也別放棄　提大谷翔平「逆境成就一流」

幼兒園瞬間抽椅害女童摔傷　兒闖禍父竟甩鍋：小孩力氣沒那麼大

南亞洪災釀900死！印尼至少442人亡　斯里蘭卡14萬人撤離

指責掩蓋關心讓孩子恐懼分享？建立「心理安全感」的5個日常練習

台積電紅翻黑跌5元至1435　台股小跌55點

【超級爸氣】3個孩子一起要抱抱　爸爸全部扛起還能走路！

社會熱門新聞

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

夏天倫深夜發文：替朋友擋一刀

貪官收賄大翻車！　拒認收特斯拉遭業者一句話拆穿

鋼鐵爸：新北殉職警葬禮我全包

台中2男按摩遭猥褻！變態技師下場出爐

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

人妻偷吃拍性愛片！小王喊冤：僅做10次

新竹城隍廟工讀生遭砍！2聲押、1交保

台南第三掩埋場大火　垃圾堆狂燒濃煙沖天

快訊／砍「夜店大亨」夏天倫嫌犯抓到了

台南女控遭性侵！6煞把人押到納骨塔拴狗鍊

移工捕蟹驚見紅衣浮屍　男全身腫脹飄淡水河

更多熱門

相關新聞

大師爆抄襲！　工藝中心竟發律師函施壓護航

大師爆抄襲！　工藝中心竟發律師函施壓護航

文化部台灣工藝研發中心每年會選出1位大師，頒發「國家工藝成就獎」，今年獲獎者是陶瓷工藝師許朝宗，消息公布後，同為陶瓷工藝師的邱建清夫妻具名檢舉，指控許曾仿冒邱的作品，4年前還簽署聲明承認「向拉坯師傅購買坯體」，並非親自創作，德不配位。

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

貪官收賄大翻車！　拒認收特斯拉遭業者一句話拆穿

貪官收賄大翻車！　拒認收特斯拉遭業者一句話拆穿

白須彩乃中空炫腹「腰間肉掉出」！求修圖遭惡搞

白須彩乃中空炫腹「腰間肉掉出」！求修圖遭惡搞

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威

關鍵字：

鏡週刊林郁欽黃家宇

讀者迴響

熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

探12℃！　下波冷空氣時間曝

快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

萊爾富員工名牌「全改綽號」！網一看讚爆

夏天倫深夜發文：替朋友擋一刀

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面