大師爆抄襲！　工藝中心竟發律師函施壓護航

▲陶瓷工藝師許朝宗（圖）獲今年「國家工藝成就獎」，卻遭檢舉涉仿冒、非親自創作，德不配位。（翻攝台灣工藝研發中心官網）



圖文／鏡週刊

文化部台灣工藝研發中心每年會選出1位大師，頒發「國家工藝成就獎」，今年獲獎者是陶瓷工藝師許朝宗，消息公布後，同為陶瓷工藝師的邱建清夫妻具名檢舉，指控許曾仿冒邱的作品，4年前還簽署聲明承認「向拉坯師傅購買坯體」，並非親自創作，德不配位。

▲邱建清（後）、許菊（前）夫妻控訴許朝宗仿冒邱的美女系列作品，沒資格得獎。

邱建清告訴本刊，2004年他在苗栗縣文化局開個展，文化局幫他把美女系列及其他作品集結成冊，他送了美編老師1百本畫冊，對方拿了數十本到新北鶯歌陶瓷博物館販賣部。數年後某天，他在鶯歌老街無意間發現1間名為「吉洲窯」的店內櫥櫃，擺滿他的美女系列，打聽後得知老闆名叫許朝宗。

▲許朝宗4年前在宜蘭展出的2件作品（圖），被質疑仿冒工藝師邱建清的作品。（邱建清提供）

由於覺得打官司提告很麻煩且花錢，所以沒有採取法律行動。2021年某天，邱建清前往宜蘭文創園區看展，意外發現許朝宗也在當地辦展，其中2件作品還是模仿他的美女系列。邱認為許的行徑實在是太誇張，當場拍照存證，事後找媒體準備踢爆，沒想到許早一步搬走相關作品，逃過一劫。

▲資深工藝師李松萬（右起）、黄俊傑、黄佩儀都質疑許朝宗的作品非原創。

2021年11月間，許跟妻子帶了幾瓶酒到新竹拜訪邱，邱雖然無法接受許的行徑，但畢竟來者是客，加上看在理事長的面子上，最後許寫了1張切結書給邱，達成和解。

原本以為許朝宗日後會選擇低調，沒想到許今年竟主動參加「國家工藝成就獎」選拔並獲獎，讓邱建清無法接受，認為許朝宗不僅仿冒別人的作品，甚至不會拉坯、不會手捏、不會彩繪，所有作品都由他工廠裡的師傅代工完成，許只負責落款、參賽，根本就是德不配位。

▲文化部的台灣工藝研發中心（圖）今年的國家工藝成就獎評選爆發爭議。（翻攝Google Maps）

為了釐清真相，本刊特別請3位資深工藝師比對許朝宗與邱建清的作品，發現許的作品確實有抄襲模仿的疑慮。沒想到工藝中心接獲檢舉後，竟發律師函給檢舉者，要求說明重提往事的原因，被質疑向檢舉人施壓、護航許。

由於爭議越演越烈，文化部已決定暫緩頒獎，並要求工藝中心深入調查、勿枉勿縱。



更多鏡週刊報導

陶藝大師爆抄襲1／大師4年前就爆抄襲道歉求和解 今竟以仿冒作品獲文化部成就獎

陶藝大師爆抄襲2／陶藝大師不會拉坯、手捏、彩繪 3資深工藝師評作品：沒資格獲獎