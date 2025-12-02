1.25兆軍費惹議！國民黨團要求賴清德到立院說明　底線曝光

▲總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前先透過投書美媒《華盛頓郵報》，然後召開記者會宣布將提出1.25兆新台幣的國防軍購特別預算，國民黨立院黨團則要求賴清德到立法院國情報告。國民黨團書記長羅智強今（2日）表示，國防預算很重要，不只是要到國會報告，也應該接受詢答，人民關心的議題透過民意代表向總統提問，有助於國人了解預算對台灣的影響。

對於國民黨要求賴清德到立法院國情報告，羅智強表示，賴清德提出了天價的1.25兆國防特別條例，這麼大的金額攸關整個國家國防，賴清德應該兌現他選舉的承諾，針對重大國政報告並接受詢答，重要事情不只是國會報告，也應該接受詢答，人民關心的議題透過民意代表向總統提問，有助於國人了解預算對台灣的影響。

羅智強表示，賴清德承諾國情報告之前，給總統府跟民進黨中央緩衝期，今天程序委員會，會將1.25兆暫緩列案，希望賴清德當有擔當的總統，破天荒天價，還有篤定2027中共武力攻台，總統應該說清楚講明白。

國民黨立委賴士葆說，國情報告源自國民大會時代，當時的總統李登輝到國民大會國情報告後，也有綜合答覆，也不是備詢，沒有違憲問題，現在就看總統府要讓立委幾問幾答，如果只是想要來講話不想回答，那就不用來了啊，在總統府開記者會就好，既然來了，就是要跟國會互動，這是他們的底線。

國民黨立委牛煦庭也說，既然要進國會報告，就不能只是表演，不然府開記者會就好，1.25兆國防預算案茲事體大，賴清德不能只想在外媒投書，跳過國會審查，應該接受國會監督，把外界疑慮說清楚。