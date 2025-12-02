　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1.25兆軍費惹議！國民黨團要求賴清德到立院說明　底線曝光

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／總統府提供）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前先透過投書美媒《華盛頓郵報》，然後召開記者會宣布將提出1.25兆新台幣的國防軍購特別預算，國民黨立院黨團則要求賴清德到立法院國情報告。國民黨團書記長羅智強今（2日）表示，國防預算很重要，不只是要到國會報告，也應該接受詢答，人民關心的議題透過民意代表向總統提問，有助於國人了解預算對台灣的影響。

對於國民黨要求賴清德到立法院國情報告，羅智強表示，賴清德提出了天價的1.25兆國防特別條例，這麼大的金額攸關整個國家國防，賴清德應該兌現他選舉的承諾，針對重大國政報告並接受詢答，重要事情不只是國會報告，也應該接受詢答，人民關心的議題透過民意代表向總統提問，有助於國人了解預算對台灣的影響。

羅智強表示，賴清德承諾國情報告之前，給總統府跟民進黨中央緩衝期，今天程序委員會，會將1.25兆暫緩列案，希望賴清德當有擔當的總統，破天荒天價，還有篤定2027中共武力攻台，總統應該說清楚講明白。

國民黨立委賴士葆說，國情報告源自國民大會時代，當時的總統李登輝到國民大會國情報告後，也有綜合答覆，也不是備詢，沒有違憲問題，現在就看總統府要讓立委幾問幾答，如果只是想要來講話不想回答，那就不用來了啊，在總統府開記者會就好，既然來了，就是要跟國會互動，這是他們的底線。

國民黨立委牛煦庭也說，既然要進國會報告，就不能只是表演，不然府開記者會就好，1.25兆國防預算案茲事體大，賴清德不能只想在外媒投書，跳過國會審查，應該接受國會監督，把外界疑慮說清楚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
牛魔王被斬了！全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光
LINE官方提醒！　換機一錯恐讓「資料全毀」
快訊／太平山邊坡「落石還在掉」！現場畫面曝
獨／連6年摘星餐廳宣布休業　業者：非結束、只是停下腳步
一家來台觀光首日進警局！　逛寧夏夜市爆全武行
快訊／10:01規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級
快訊／PAZZO董座痛毆運將！　叫手下醫院堵人再打一次
快訊／10:01發生有感地震！台北明顯搖晃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

270億馬太鞍溪災後重建特別預算三讀　綠盼錢不是被當地方宣傳品

日韓菲澳紐也提高國防預算　綠：中共不斷挑釁坐實「麻煩製造者」

鏡週刊再爆狗仔案風波　黃國昌辦公室：一切到法院講清楚

徐國勇用買衛生紙比喻1.25兆軍購　侯漢廷酸：屁股是鑽石鑲的？

馬太鞍溪災民北上陳情　卓榮泰不捨：災民心聲我們都聽得到

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

侯漢廷昔反對「1年兵役」現喊男女皆要當2年　他曝：搞爛國防討論

1.25兆軍費惹議！國民黨團要求賴清德到立院說明　底線曝光

1.25兆國防特別條例首次闖關程委會　綠黨團喊話藍白：無權暫緩列案

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

270億馬太鞍溪災後重建特別預算三讀　綠盼錢不是被當地方宣傳品

日韓菲澳紐也提高國防預算　綠：中共不斷挑釁坐實「麻煩製造者」

鏡週刊再爆狗仔案風波　黃國昌辦公室：一切到法院講清楚

徐國勇用買衛生紙比喻1.25兆軍購　侯漢廷酸：屁股是鑽石鑲的？

馬太鞍溪災民北上陳情　卓榮泰不捨：災民心聲我們都聽得到

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

侯漢廷昔反對「1年兵役」現喊男女皆要當2年　他曝：搞爛國防討論

1.25兆軍費惹議！國民黨團要求賴清德到立院說明　底線曝光

1.25兆國防特別條例首次闖關程委會　綠黨團喊話藍白：無權暫緩列案

獨／板橋星聚點「天價租金復活」　服飾霸主一次包軌3千坪

九把刀、周亭羽夫妻遛女兒　周爸爸跟在後方緊緊守護

東勢果園鐵皮工寮半夜突起火　恐怖烈焰沖天驚險畫面曝光

鎖定台日競爭！美對韓半導體、藥品上限「不超過15%」　調降汽車關稅

明起有感降溫「北東水氣增」　中部以北高山可望迎雪

侯漢廷喊「男女都服役2年」　被四叉貓起底：他只當12天補充兵

名媛界大S出國「被搬家」！　轟夜店大亨前夫討1400萬撫養費：缺錢要說

台鋼雄鷹補強教練團！周正雄、曾翊誠、高孝儀加盟

快訊／涉農會選舉送洋酒拉票　北市議員陳重文父子今出庭

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

【這算車禍嗎】機車婦逆向竄出下秒遭撞「緩慢倒地」

政治熱門新聞

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元也認同

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：渣男心態發揮到巔峰

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

ET專訪／林俊憲：賴清德怎敢把台南託付陳亭妃？

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

海鯤號船錨沒必要性、測試數據不需很精準　徐巧芯被海軍說法嚇到

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

淡水全面復水卻有住戶仍沒水　洪孟楷要求出動水車灌蓄水池

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

更多熱門

相關新聞

徐國勇用買衛生紙比喻1.25兆軍購　侯漢廷酸：屁股是鑽石鑲的？

徐國勇用買衛生紙比喻1.25兆軍購　侯漢廷酸：屁股是鑽石鑲的？

總統賴清德日前宣布將大幅增加國防預算，推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，遭國民黨批評，民進黨秘書長徐國勇則以「總不能上完廁所才去買衛生紙」比喻反擊。對此，北市議員侯漢廷今（2日）表示，誰家上廁所，會花1/3到1/2家產買衛生紙？屁股是用鑽石鑲的？買衛生紙是為了擦屁股，但現在的情況是，台灣之前訂的F16V的衛生紙，錢付了，貨還沒到，現在是光著屁股在馬桶坐了三年，強化防衛？還是強化美國軍火商的年終獎金？

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

盼藍白別擋1.25兆國防特別條例　綠黨團：無權暫緩列案

盼藍白別擋1.25兆國防特別條例　綠黨團：無權暫緩列案

2027是台灣命運關鍵年　呂秀蓮：一味屈從A、挑釁B必兵凶戰危

2027是台灣命運關鍵年　呂秀蓮：一味屈從A、挑釁B必兵凶戰危

看不明白藍營追求兩岸和平方法　黃暐瀚提3問：對岸要打怎麼辦？

看不明白藍營追求兩岸和平方法　黃暐瀚提3問：對岸要打怎麼辦？

關鍵字：

軍費惹國民黨團賴清德立院

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

探12℃！　下波冷空氣時間曝

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面