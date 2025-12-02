　
生活

「廚餘養豬」後年起全禁！　落日轉型期1年

▲查獲廚餘養豬。（圖／屏東縣政府提供）

▲查獲廚餘養豬。示意圖。（圖／屏東縣政府提供）

記者葉國吏／綜合報導　

非洲豬瘟中央災害應變中心宣布，2026年起全面禁止廚餘養豬，並給予一年過渡期。農業部同步推出補助方案，協助養豬場轉型，地方政府可彈性制定禁用廚餘養豬的時程，政策細節仍待行政院定案。

中央災害應變中心日前召開會議，針對非洲豬瘟防疫措施進行討論，決定2026年起永久停用廚餘養豬，並提供一年轉型過渡期。為此，今年底前養豬場須通過聯合檢查且獲地方政府批准，符合條件者可於明年元旦起繼續使用廚餘餵養一年。相關政策細節仍需行政院審核後最終拍板。＼▲屏東縣政府環保局重申外縣市廚餘禁止進入屏縣焚化廠。（圖／屏東縣環保局提供）

▲廚餘。（圖／屏東縣環保局提供）

農業部續推轉型方案，豬農可選擇轉型使用飼料或持續蒸煮廚餘至期限。若選擇立即轉型飼料，今年底提出申請者每頭豬可獲補助3600元；持續使用廚餘至期限再轉型者，補助金額則降至1800元。此外，餵飼設備補助依養殖規模提供每場30至300萬元。農業部也計劃與產業界合作研發適合黑豬的新飼料配方，保持桃園等地的養殖特色。

地方政府對此政策各有回應。桃園市農業局表示，會全力協助豬農轉型，但希望中央加碼補貼。台中市農業局則承諾配合政策並加強輔導。新竹縣副縣長陳見賢透露，竹縣有37%養豬場以廚餘餵養，未來將配合轉型以及相關檢查與管理作業。這次政策的推動，除防疫考量，也將成為養豬產業轉型的重要契機。

11/29 全台詐欺最新數據

非洲豬瘟

