30年首例！西班牙爆非洲豬瘟　全面暫停對中出口

▲西班牙爆30年首例非洲豬瘟。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙驚傳非洲豬瘟（African swine fever）疫情，當地農業部28日證實，在巴塞隆納省（Barcelona Province）附近發現兩頭野豬死亡，檢驗結果呈陽性，這是該國30年來首次出現疫情。消息一出，中國立即宣布禁止自巴塞隆納地區進口豬肉，西班牙也決定全面暫停對中出口，直到北京確認只針對受影響省份採取限制為止。

中國全面封鎖進口 西班牙豬肉出口急踩煞車

《路透社》取得的中國海關文件顯示，中方不僅禁止巴塞隆納地區豬肉進口，還暫停進口當地12家肉品企業的產品，包含主要出口商Costa Food Meat與Matadero Frigorifico Avinyo。這起疫情正好發生在西班牙積極拓展中國市場、爭取豬肉出口份額之際，而中國近期正針對歐盟豬肉展開反傾銷調查並加徵關稅。

西班牙農糧生產衛生與動物福利總局局長賈西亞（Emilio Garcia）表示，停運措施是依據雙方近期簽署的協議執行。「等中國正式啟動區域化機制後，未受影響的地區就能恢復出口。」他補充，特別監控與出口限制預計至少維持12個月。

根據西班牙農業部資料，加泰隆尼亞（Catalonia）地區約占全國豬場7%，該地區共有14家肉品加工廠。西班牙每年豬肉出口總額約35億歐元（約40.5億美元），其中2024年對中國出口超過54萬公噸，金額高達11億歐元（約12.8億美元）。

歐洲市場雪上加霜 亞洲或掀禁運潮

法國商品研究機構Cyclope的肉品分析師西米耶（Jean-Paul Simier）直言，「這並不是個好消息，自7月以來豬肉價格已暴跌兩成，歐洲市場本就陷入困境，如今最大出口國恐遭亞洲、尤其是中國的禁運波及。」

西班牙豬業聯盟Interporc國際事務總監德米格爾（Daniel de Miguel）指出，依據與中國簽署的協議，其他地區的業者仍可繼續對中國與歐盟出口，但對日本、墨西哥等未簽訂區域化協議的國家，出口恐受影響。

Interporc也補充，距離疫情地點20公里範圍內的豬場將被限制營運與販售產品。根據農業部統計，該範圍內共有39座豬場。

當局嚴控野豬監測 病毒早期被發現

賈西亞透露，當局已展開野豬族群普查並加強監控移動。他強調，兩具野豬屍體被發現時仍相當新鮮，病毒是在早期階段被檢出。

農民組織Asaja則呼籲政府正視野生動物「失控繁殖」問題，特別是野豬與兔子在農村地區活動頻繁，恐造成家畜感染風險，「我們花了多年現代化農場、強化防疫措施，讓西班牙成為全球最具生物安全水準的養豬國家之一。」

非洲豬瘟蔓延歐洲 克羅埃西亞也陷苦戰

非洲豬瘟對人體無害，但對豬隻致命。這波疫情在歐洲已向西擴散多年，德國的豬肉產業早受重創，許多國家至今仍維持進口禁令。近幾個月來，克羅埃西亞也正努力控制當地疫情，防止蔓延全國。