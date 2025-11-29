　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

30年首例！西班牙爆非洲豬瘟　全面暫停對中出口

▲▼ 非洲豬瘟。（圖／路透）

▲西班牙爆30年首例非洲豬瘟。（示意圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

西班牙驚傳非洲豬瘟（African swine fever）疫情，當地農業部28日證實，在巴塞隆納省（Barcelona Province）附近發現兩頭野豬死亡，檢驗結果呈陽性，這是該國30年來首次出現疫情。消息一出，中國立即宣布禁止自巴塞隆納地區進口豬肉，西班牙也決定全面暫停對中出口，直到北京確認只針對受影響省份採取限制為止。

中國全面封鎖進口　西班牙豬肉出口急踩煞車

《路透社》取得的中國海關文件顯示，中方不僅禁止巴塞隆納地區豬肉進口，還暫停進口當地12家肉品企業的產品，包含主要出口商Costa Food Meat與Matadero Frigorifico Avinyo。這起疫情正好發生在西班牙積極拓展中國市場、爭取豬肉出口份額之際，而中國近期正針對歐盟豬肉展開反傾銷調查並加徵關稅。

西班牙農糧生產衛生與動物福利總局局長賈西亞（Emilio Garcia）表示，停運措施是依據雙方近期簽署的協議執行。「等中國正式啟動區域化機制後，未受影響的地區就能恢復出口。」他補充，特別監控與出口限制預計至少維持12個月。

根據西班牙農業部資料，加泰隆尼亞（Catalonia）地區約占全國豬場7%，該地區共有14家肉品加工廠。西班牙每年豬肉出口總額約35億歐元（約40.5億美元），其中2024年對中國出口超過54萬公噸，金額高達11億歐元（約12.8億美元）。

歐洲市場雪上加霜　亞洲或掀禁運潮

法國商品研究機構Cyclope的肉品分析師西米耶（Jean-Paul Simier）直言，「這並不是個好消息，自7月以來豬肉價格已暴跌兩成，歐洲市場本就陷入困境，如今最大出口國恐遭亞洲、尤其是中國的禁運波及。」

西班牙豬業聯盟Interporc國際事務總監德米格爾（Daniel de Miguel）指出，依據與中國簽署的協議，其他地區的業者仍可繼續對中國與歐盟出口，但對日本、墨西哥等未簽訂區域化協議的國家，出口恐受影響。

Interporc也補充，距離疫情地點20公里範圍內的豬場將被限制營運與販售產品。根據農業部統計，該範圍內共有39座豬場。

當局嚴控野豬監測　病毒早期被發現

賈西亞透露，當局已展開野豬族群普查並加強監控移動。他強調，兩具野豬屍體被發現時仍相當新鮮，病毒是在早期階段被檢出。

農民組織Asaja則呼籲政府正視野生動物「失控繁殖」問題，特別是野豬與兔子在農村地區活動頻繁，恐造成家畜感染風險，「我們花了多年現代化農場、強化防疫措施，讓西班牙成為全球最具生物安全水準的養豬國家之一。」

非洲豬瘟蔓延歐洲　克羅埃西亞也陷苦戰

非洲豬瘟對人體無害，但對豬隻致命。這波疫情在歐洲已向西擴散多年，德國的豬肉產業早受重創，許多國家至今仍維持進口禁令。近幾個月來，克羅埃西亞也正努力控制當地疫情，防止蔓延全國。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／出國注意！空中巴士「大規模召回A320客機」　台灣恐受
陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤
學測剩50天！北市某女中學生墜樓亡　爸媽哭癱曝生前狀況
宏福苑惡火「最靈車公廟」新年下簽預警　《新聞女王》劇情發毛
黃仁勳快閃台灣不忘光顧「內湖超人氣麵店」　1舉動超霸氣
快訊／川普宣布：拜登「自動簽名機」代簽文件　全數作廢
宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／出國注意！空中巴士「大規模召回A320客機」　台灣恐受影響

30年首例！西班牙爆非洲豬瘟　全面暫停對中出口

快訊／川普宣布：拜登「自動簽名機」代簽文件　全數作廢

路透專欄：北京觀望2028台美大選　台海武統威脅「暫時降溫」

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

烏政壇大地震！澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭　涉逾30億回扣案

東南亞洪災逾300人罹難　醫院太平間已爆滿、居民屋頂等待救援

川普宣布：美國未來幾年將大幅減稅，可能取消所得稅

香港大火128死「Apple宣布捐款救災」！庫克發文曝光

日本前首相石破茂演講稱「台灣是中國一部分」　中國大使館轉傳

Tpark 72,600坪宜居複合城

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

快訊／出國注意！空中巴士「大規模召回A320客機」　台灣恐受影響

30年首例！西班牙爆非洲豬瘟　全面暫停對中出口

快訊／川普宣布：拜登「自動簽名機」代簽文件　全數作廢

路透專欄：北京觀望2028台美大選　台海武統威脅「暫時降溫」

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

烏政壇大地震！澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭　涉逾30億回扣案

東南亞洪災逾300人罹難　醫院太平間已爆滿、居民屋頂等待救援

川普宣布：美國未來幾年將大幅減稅，可能取消所得稅

香港大火128死「Apple宣布捐款救災」！庫克發文曝光

日本前首相石破茂演講稱「台灣是中國一部分」　中國大使館轉傳

宏福苑惡火被疑「沒用直升機」救火　消防處長：會加劇火勢

快訊／出國注意！空中巴士「大規模召回A320客機」　台灣恐受影響

歐米茄冬奧帕運錶秀冰霜質感　賽會標誌色彩點綴指針

「中秋送暖　溫馨訪視」更保台北分會中秋節送暖更生人

Nano Banana Pro新手懶人包！複製貼上就能生成超專業美圖

11月29日星座運勢／處女座天助自助人助！　魔羯事業升遷

萬大線利多坐鎮　專家曝中和連城買房「最後甜蜜期」

大谷出不出賽都不影響！近藤健介渴望再次征戰WBC

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

邱澤、許瑋甯婚禮誓詞全文！「我愛妳至死不渝」哽咽：有妳才是家

【燒成廢墟】宏福苑慘遭惡火肆虐 震撼衛星對比照曝！ #香港

國際熱門新聞

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

香港大火128死！庫克：Apple將捐款救災

東南亞洪災超過300人罹難！太平間爆滿

石破茂稱「台灣是中國一部分」　中國使館轉傳

澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭

日本女市長與已婚男下屬開房10次！請辭獲准

凱特穿回舊衣　網一看心疼：瘦到像棒棒糖

川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

川普：美國未來數年可能免徵所得稅

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

「白頭海鷗丟貓屍」砸車　女崩潰：身上都是內臟

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

韓美魔女失蹤44天　被發現陳屍廢水槽麻袋

更多熱門

相關新聞

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

非洲豬瘟爆發後，廚餘禁止養豬禁令未解。農業部長陳駿季今（27日）表示，未來若開放廚餘養豬，先要符合「加強監控、落實稽查、法令完備」3原則，且經過地方政府同意，大方向是禁用家戶廚餘，但開放事業廚餘養豬，將透過正面表列方式公布。

南韓爆發非洲豬瘟「最高危機」警報

南韓爆發非洲豬瘟「最高危機」警報

違規廚餘養豬　縣府重罰80萬再禁止上市取消補助

違規廚餘養豬　縣府重罰80萬再禁止上市取消補助

嘉義養豬場違規用廚餘　補助款79萬被追回

嘉義養豬場違規用廚餘　補助款79萬被追回

抓到「草仔粿」了！她回台被罰20萬喊：不知道有豬肉

抓到「草仔粿」了！她回台被罰20萬喊：不知道有豬肉

關鍵字：

西班牙非洲豬瘟

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

AV女優當小三　悄悄引退消失

「張君雅小妹妹」結婚了！

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼

許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

陳美鳳澄清與邱澤緋聞王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面