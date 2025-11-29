　
西班牙爆非洲豬瘟　農業部急禁進口：違規最高關7年

▲▼西班牙爆30年首例非洲豬瘟。（示意圖／路透）

▲西班牙爆發非洲豬瘟，農業部即日起禁止該國豬肉輸入台灣。（示意圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

西班牙驚傳30年來首例非洲豬瘟疫情。農業部今（29日）表示，從即日起禁止西班牙豬肉輸入我國，違者處以退運或銷燬；由於西班牙與我國可直接通郵，提醒國人切勿攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國，違規輸入者首次即裁處20萬元罰鍰，以快遞或貨運輸入者，最重可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰鍰。

西班牙官方發布發生非洲豬瘟的消息，並通報世界動物衛生組織。我國非洲豬瘟中央災害應變中心表示，巴塞隆納郊區發現的兩頭野豬屍體，確認為非洲豬瘟，西班牙上一次出現非洲豬瘟已經是83年9月，這也顯示國際間非洲豬瘟疫情不斷升溫，民眾不能輕忽病毒傳播風險。

應變中心呼籲，國人切勿從非洲豬瘟發生國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國，違規輸入者首次即裁處20萬元罰鍰，第二次以上裁處100萬元。以快遞或貨運輸入者，最重可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰鍰。

農業部指出，已經從今天起公告，將西班牙自ASF非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自今日起裝船（機）起運者禁止輸入我國，違者處以退運或銷燬。而西班牙從112年至114年，分別輸入台灣2萬5452公噸、1萬6019公噸及1萬7384公噸豬肉產品，輸台豬肉數量僅次於加拿大，也呼籲進口業者務必遵守檢疫規定，以免產生損失。

應變中心再次提醒國人，台中梧棲在10月發生的非洲豬瘟疫情，已經有效控制確認終止，將在明年積極爭取再次列入非洲豬瘟非疫區國家，民眾倘違規自非洲豬瘟發生國家攜帶或以快遞及郵寄方式輸入豬肉製品者，將提高疫病入侵風險，從而影響我國養豬產業之發展，凡經查獲將以零容忍態度處以重罰，應變中心呼籲國人應遵守動植物邊境管制規定，共同維護國內家畜禽產業及國人食品安全。

11/27 全台詐欺最新數據

西班牙爆30年首例非洲豬瘟　暫停對中出口

西班牙驚傳非洲豬瘟（African swine fever）疫情，當地農業部28日證實，在巴塞隆納省（Barcelona Province）附近發現兩頭野豬死亡，檢驗結果呈陽性，這是該國30年來首次出現疫情。消息一出，中國立即宣布禁止自巴塞隆納地區進口豬肉，西班牙也決定全面暫停對中出口，直到北京確認只針對受影響省份採取限制為止。

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

南韓爆發非洲豬瘟「最高危機」警報

王美惠爭取1500萬　嘉義樹木園修復工程經費到位

違規廚餘養豬　縣府重罰80萬再禁止上市取消補助

