媽祖神蹟曝光！　鹿港天后宮「50萬光明燈」闆娘連點10年

記者葉國吏／綜合報導

鹿港天后宮點燈活動年年吸引人潮，其中最受矚目的「財運亨通斗」光明燈，因為位於最靠近斗母的位置且價格高達50萬元，號稱全台最貴。這盞燈由高姓營造公司闆娘連9年點燈，鹿港天后宮管委會總幹事同時透露闆娘點9年期間的神奇事件。

▲鹿港天后宮財運亨通斗光明燈一盞50萬元。（圖／ETtoday資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鹿港天后宮管委會總幹事劉家汶表示，高小姐不是鹿港人，但從小就常常自己搭車到天后宮祭拜媽祖，跟媽祖結下特別的緣分，也曾透露，自己每次點燈都是祈求員工、家人平安，多年來深深感受到媽祖無形的庇佑與護持，不僅身邊人員平安，事業也成功、順利。

根據自由時報報導，劉家汶透露，闆娘自從點燈後，事業一路順遂，生意日漸壯大，她也深信這一切都要感謝媽祖的庇佑。然而今年的情況卻出現了波折，全年僅拿下年初與年末兩個標案，讓她一度懷疑人生。

▲鹿港天后宮財運亨通斗斗首，一盞價格50萬元，明年同樣由一名營造業高姓女子獲得點燈資格。（圖／ETtoday資料照）

高闆娘表示，今年因公司暫時停工，剛好遇上強颱重創花蓮，她便帶著閒置的機具與人力前往光復鄉協助救災。完成任務後，她接連夢到媽祖，心中有感便特意前往天后宮參拜，似乎收到了媽祖的暗示。回家後，她果真接到投標邀約，最終順利得標並完成工程，還在年初成功收到工程款，讓她更篤信媽祖的安排。