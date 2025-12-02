　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

泡水車賠「1萬+現值35％」被拒！　蘇澳煙波飯店發文自嘲

記者黃翊婷／綜合報導

今年11月受到鳳凰颱風外圍環流，宜蘭蘇澳鎮降下豪大雨，導致煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，30多輛車泡水，業者提出「1萬元慰問金、車輛現值35％補償金」賠償方案，但被自救會拒絕。業者日前在臉書PO文，自嘲一場水災讓他們被稱為「淹波」，但員工們仍努力逐步復原環境，結果再次掀起網友正反意見討論。

▲蘇澳的煙波大飯店傳出地下停車場淹水。（圖／翻攝自Threads）

▲煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室今年11月11日因豪大雨造成淹水。（圖／網友提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年11月11日受到鳳凰颱風與東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳鎮降下豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室出現嚴重淹水情況。當時有飯店住客抱怨，原本想在還沒淹起來之前把車子開出去，但是被飯店人員阻止，結果導致2、30台車泡水。

事後，飯店業者表示，淹水事件屬於颱風帶來的不可抗力因素，事發第一時間已提供房費全免、餐食服務及接駁車安排；此外，針對受損車輛的車主，也有提出慰問金1萬元、車輛現值35％的補償金，以及全額支付拖吊費用等方案。不過，住客與車主自救會對賠償內容不滿意，經討論後決定拒絕接受，雙方將在明日（3日）由宜蘭縣政府消保官召開的協調會上進一步討論。

此外，飯店業者日前在臉書PO文，表示一場水災讓他們被網友笑稱為「淹波」，但這場大雨也讓大家看到大自然的力量，「人和自然之間，始終是共生，而不是主宰」，幸好人都平安，不論是「煙波」或「淹波」，都是他們的一部分，「我們能做的，就是把家與環境照顧好，踏實準備好迎接每一位旅人。您們也準備好回蘇澳走走了嗎？」

文章公開之後掀起網友兩派意見熱議，一派人仍對業者的處理方式感到不滿，「還不快點和受害者聯繫，到底有沒有心要解決問題」、「你只賠那麼點，你要客人怎麼去」、「現值35％誰敢回來走」；另一派人則留言送上鼓勵，「加油，我1月從香港來住」、「期待年底再一次入住」、「平安才是第一」、「準備實際入住給予支持」。

一場水災，讓網友笑稱我們成了「淹波」。 這場滂沱大雨，我們深刻感受到大自然的力量。 當水勢在短時間內湧進小鎮， 看見的是大地以自己的方式提醒我們： 人和自然之間，始終是共生，而不是主宰。 大自然有它的節奏、有它的脾氣， 也讓我們學會謙卑...

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館發佈於 2025年11月26日 星期三
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國遊客赴日「護照套皮」裝台灣人　影片瘋傳炸鍋
卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光
新婚人夫偷吃嫩妹護理師　嬌妻見「手機纏綿照」崩潰
男子「一覺起來」郵局帳戶被凍結！　苦主輪番現身
蘇澳煙波賠泡水車「1萬+現值35％」被拒！　發文自嘲
黃立成再虧6.6億！　以太幣暴跌7%又「村幾枝懶X」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中國遊客赴日「護照套皮」偽裝台灣人　影片PO社群炸鍋

倒數30天跨年！　3生肖財運旺

一路向西！　新颱風最快生成時間曝

男子「一覺起來」郵局帳戶被凍結！　苦主輪番現身

88歲周遊要去日本比賽！　受邀登場走秀

親人過世馬上領錢　律師：無法節稅！反涉偽造文書

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」要放回去滷　店員一句話高EQ回擊

「廚餘養豬」後年起全禁！　落日轉型期1年

泡水車賠「1萬+現值35％」被拒！　蘇澳煙波飯店發文自嘲

阿姨一開口！　律師瞬間石化「執業最驚嚇調解」

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

中國遊客赴日「護照套皮」偽裝台灣人　影片PO社群炸鍋

倒數30天跨年！　3生肖財運旺

一路向西！　新颱風最快生成時間曝

男子「一覺起來」郵局帳戶被凍結！　苦主輪番現身

88歲周遊要去日本比賽！　受邀登場走秀

親人過世馬上領錢　律師：無法節稅！反涉偽造文書

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」要放回去滷　店員一句話高EQ回擊

「廚餘養豬」後年起全禁！　落日轉型期1年

泡水車賠「1萬+現值35％」被拒！　蘇澳煙波飯店發文自嘲

阿姨一開口！　律師瞬間石化「執業最驚嚇調解」

南萬華教父「寶勝」辭世！告別式「完成遺願」...砍斷仇家雙腿腳筋

中國遊客赴日「護照套皮」偽裝台灣人　影片PO社群炸鍋

淡水外部進水但住戶仍沒水　洪孟楷要求出動水車灌蓄水池加速復水

倒數30天跨年！　3生肖財運旺

騎士違規拒收罰單還罵警「畜生」　法院價目曝光

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

離島金門也中鏢！鯛魚排驗出禁藥96包全售出　衛生局急籲留意退貨

00929指數改版上路！三大變動助攻配息與分散風險　股民直呼「改得好」

「第2代Mazda CX-5」即將停產謝幕！台灣預計明年導入大改款

俄羅斯稱：已全面拿下烏軍重鎮紅軍城

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

生活熱門新聞

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

探12℃！　下波冷空氣時間曝

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

今晚變天！　「雨最大」地區曝

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

大腸癌年輕化童年飲食是主因？醫曝最新研究

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！神用法公開

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

蘇澳煙波30車泡水　業者PO文掀論戰

強風來襲！「全台11縣市」發布黃色燈號警示

阿姨一開口！　律師瞬間石化「執業最驚嚇調解」

李雅英「雪白蕾絲睡衣」美照曝　粉絲暈船

2026年教召今開放查詢　過來人苦笑：是報名系統

更多熱門

相關新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

1月11日蘇澳豪雨導致煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場淹水，造成30多輛車輛泡水，引發賠償爭議。近日煙波飯店提出初步賠償方案，包括以車輛現值的35%進行補償，但住客與車主自救會已表態拒絕接受此方案，並將於12月3日由宜蘭縣政府消保官召開首次協調會進一步討論。

泰國「300年一遇」暴雨大淹水19死

泰國「300年一遇」暴雨大淹水19死

與水患纏鬥多年！虎尾分洪道終動工

與水患纏鬥多年！虎尾分洪道終動工

即／水淹蘇澳煙波飯店！11泡水車住客怒提集體訴訟

即／水淹蘇澳煙波飯店！11泡水車住客怒提集體訴訟

「泉月樓行館」遭爆違建　縣府證實農地非農用曾罰30萬

「泉月樓行館」遭爆違建　縣府證實農地非農用曾罰30萬

關鍵字：

煙波飯店泡水車淹水

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

探12℃！　下波冷空氣時間曝

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

今晚變天！　「雨最大」地區曝

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面