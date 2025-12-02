泡水車賠「1萬+現值35％」被拒！　蘇澳煙波飯店發文自嘲

記者黃翊婷／綜合報導

今年11月受到鳳凰颱風外圍環流，宜蘭蘇澳鎮降下豪大雨，導致煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，30多輛車泡水，業者提出「1萬元慰問金、車輛現值35％補償金」賠償方案，但被自救會拒絕。業者日前在臉書PO文，自嘲一場水災讓他們被稱為「淹波」，但員工們仍努力逐步復原環境，結果再次掀起網友正反意見討論。

▲煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室今年11月11日因豪大雨造成淹水。（圖／網友提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年11月11日受到鳳凰颱風與東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳鎮降下豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室出現嚴重淹水情況。當時有飯店住客抱怨，原本想在還沒淹起來之前把車子開出去，但是被飯店人員阻止，結果導致2、30台車泡水。

事後，飯店業者表示，淹水事件屬於颱風帶來的不可抗力因素，事發第一時間已提供房費全免、餐食服務及接駁車安排；此外，針對受損車輛的車主，也有提出慰問金1萬元、車輛現值35％的補償金，以及全額支付拖吊費用等方案。不過，住客與車主自救會對賠償內容不滿意，經討論後決定拒絕接受，雙方將在明日（3日）由宜蘭縣政府消保官召開的協調會上進一步討論。

此外，飯店業者日前在臉書PO文，表示一場水災讓他們被網友笑稱為「淹波」，但這場大雨也讓大家看到大自然的力量，「人和自然之間，始終是共生，而不是主宰」，幸好人都平安，不論是「煙波」或「淹波」，都是他們的一部分，「我們能做的，就是把家與環境照顧好，踏實準備好迎接每一位旅人。您們也準備好回蘇澳走走了嗎？」

文章公開之後掀起網友兩派意見熱議，一派人仍對業者的處理方式感到不滿，「還不快點和受害者聯繫，到底有沒有心要解決問題」、「你只賠那麼點，你要客人怎麼去」、「現值35％誰敢回來走」；另一派人則留言送上鼓勵，「加油，我1月從香港來住」、「期待年底再一次入住」、「平安才是第一」、「準備實際入住給予支持」。