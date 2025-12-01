怪男將滷肉飯掛民宅衣架　民俗專家：若是「白飯插筷」要小心

▲彰化社頭鄉有一名詭異叼菸男將滷肉飯便當掛在民宅外衣架上。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名無聊叼菸男子昨(11月30日)將一碗滷肉飯加滷蛋，掛在民宅外的衣架上，詭異行徑讓人心裡發毛，直呼「家裡不缺吃」。對此，民俗專家廖大乙直言，有可能是該男子隨便丟棄，但若有其他民眾發現掛上「白飯插筷」，在民俗上稱為吊尾飯，可能有被下降頭特殊意涵，可用2方法化解即可，不需擔心。

11月30日下午3點多，一名嘴裡叼著菸的男子，手上拿著一個裝有滷肉飯、滷蛋，甚至還附上一包蘿蔔湯還有一個保麗龍碗的套餐便當，緩緩走近民宅。他既未按門鈴，也無意與屋主接觸，只是淡定地環顧四周，便自然而然地將整個便當「掛」在衣架上，隨後轉身離開，整個過程從容得像是在自家陽台晾衣服。

▲民俗專家廖大乙說明。（圖／廖大乙提供）

這段影片被上傳至臉書地方社團後，瞬間引發熱議。網友紛紛留言猜測，「是送錯地址的外送員」。居民對於這個「天上掉下來的便當」，感到困擾與莫名其妙，警方在網路巡邏發現此事後，已主動介入了解，將依據相關線索通知行為人到案說明，以釐清動機。

面對這起離奇事件，民俗專家廖大乙提出他的看法。他坦言，這種行為「真的讓人一頭霧水！」初步看來有可能是單純的惡作劇或是將便當隨意丟棄的舉動。

▲彰化社頭鄉有一名詭異叼菸男將滷肉飯便當掛在民宅外衣架上。（圖／翻攝自臉書／社頭人俱樂部）

但他也嚴肅提醒，在民俗說法上，若發現家門前被莫名掛上一碗白飯上插著筷子，確實需要謹慎以對，因為這有可能是「下降頭」的跡象。

廖大乙強調，即便遇到也無需過度恐慌，自有化解之道。他建議，可以將食物拿給貓狗等動物食用；若食物已經臭酸腐壞，則直接丟入一般廚餘回收處理即可，如此便能化解可能的不良意圖，切莫自己胡思亂想，造成心理負擔。

▲民俗專家廖大乙說，民眾若發現門前被掛來路不明食物可以廚餘處理。（圖／民眾提供）

針對這起案件，社頭分駐所警方除了主動調查，也特別提出呼籲。警方強調，未經他人許可，任意將物品放置、懸掛或丟棄在他人住宅、圍牆等處，已可能違反《社會秩序維護法》，可視為無故遺棄廢棄物或影響他人財產，最高可處新臺幣1500元以下罰鍰。提醒民眾切勿因一時好奇、惡作劇或任何理由，將不明物品放置於他人住處，以免觸法。