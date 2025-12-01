　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怪男將滷肉飯掛民宅衣架　民俗專家：若是「白飯插筷」要小心

▲彰化社頭鄉有一名詭異叼菸男將滷肉飯便當掛在民宅外衣架上。（圖／翻攝自臉書／社頭人俱樂部）

▲彰化社頭鄉有一名詭異叼菸男將滷肉飯便當掛在民宅外衣架上。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名無聊叼菸男子昨(11月30日)將一碗滷肉飯加滷蛋，掛在民宅外的衣架上，詭異行徑讓人心裡發毛，直呼「家裡不缺吃」。對此，民俗專家廖大乙直言，有可能是該男子隨便丟棄，但若有其他民眾發現掛上「白飯插筷」，在民俗上稱為吊尾飯，可能有被下降頭特殊意涵，可用2方法化解即可，不需擔心。

11月30日下午3點多，一名嘴裡叼著菸的男子，手上拿著一個裝有滷肉飯、滷蛋，甚至還附上一包蘿蔔湯還有一個保麗龍碗的套餐便當，緩緩走近民宅。他既未按門鈴，也無意與屋主接觸，只是淡定地環顧四周，便自然而然地將整個便當「掛」在衣架上，隨後轉身離開，整個過程從容得像是在自家陽台晾衣服。

▲民俗專家廖大乙說明。（圖／廖大乙提供）

▲民俗專家廖大乙說明。（圖／廖大乙提供）

這段影片被上傳至臉書地方社團後，瞬間引發熱議。網友紛紛留言猜測，「是送錯地址的外送員」。居民對於這個「天上掉下來的便當」，感到困擾與莫名其妙，警方在網路巡邏發現此事後，已主動介入了解，將依據相關線索通知行為人到案說明，以釐清動機。

面對這起離奇事件，民俗專家廖大乙提出他的看法。他坦言，這種行為「真的讓人一頭霧水！」初步看來有可能是單純的惡作劇或是將便當隨意丟棄的舉動。

▲彰化社頭鄉有一名詭異叼菸男將滷肉飯便當掛在民宅外衣架上。（圖／翻攝自臉書／社頭人俱樂部）

▲彰化社頭鄉有一名詭異叼菸男將滷肉飯便當掛在民宅外衣架上。（圖／翻攝自臉書／社頭人俱樂部）

但他也嚴肅提醒，在民俗說法上，若發現家門前被莫名掛上一碗白飯上插著筷子，確實需要謹慎以對，因為這有可能是「下降頭」的跡象。

廖大乙強調，即便遇到也無需過度恐慌，自有化解之道。他建議，可以將食物拿給貓狗等動物食用；若食物已經臭酸腐壞，則直接丟入一般廚餘回收處理即可，如此便能化解可能的不良意圖，切莫自己胡思亂想，造成心理負擔。

▲彰化社頭鄉有一名詭異叼菸男將滷肉飯便當掛在民宅外衣架上。（圖／翻攝自臉書／社頭人俱樂部）

▲民俗專家廖大乙說，民眾若發現門前被掛來路不明食物可以廚餘處理。（圖／民眾提供）

針對這起案件，社頭分駐所警方除了主動調查，也特別提出呼籲。警方強調，未經他人許可，任意將物品放置、懸掛或丟棄在他人住宅、圍牆等處，已可能違反《社會秩序維護法》，可視為無故遺棄廢棄物或影響他人財產，最高可處新臺幣1500元以下罰鍰。提醒民眾切勿因一時好奇、惡作劇或任何理由，將不明物品放置於他人住處，以免觸法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
濱崎步上海演唱會「對空座位開唱」　蔣萬安喊話：台北絕對歡迎她
快訊／春水堂出包！3客人急就醫
名模羈押224天後身形大變　被問「養狐狸錢哪來」快閃離開
16歲高中男死女重傷　家長悲曝：不知2人半夜溜出門
快訊／128萬人注意！00919最新配息開獎
快訊／松山機場忽然停電「候機室一片漆黑」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男深夜「乾洗」怪手千升柴油　瞎掰「車借人」遭GPS打臉

聯結車國一爆胎！轎車被撞成夾心鐵餅　她嚇壞驚坐水泥護欄

新人「拿錯壺」害客人喝清潔水！春水堂公益門市緊急閉店2天

怪男將滷肉飯掛民宅衣架　民俗專家：若是「白飯插筷」要小心

台中白車導彈式撞歪號誌桿！懸空逆轉270度　害另一根也被拉倒

名模羈押224天後身形大變　被問「養狐狸錢哪來」快閃離開

16歲高中生雙載自撞男死女重傷　家長悲曝：不知2人半夜溜出門

快訊／國道聯結車爆胎失控！自小客慘淪「夾心鐵餅」慘況曝光

民生用水濃濃汽油味！　基隆市環保局「情節重大」：開罰台水50萬

悲劇！男駕農耕車倒車輾斃母親　「內心極大自責」獲緩刑

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

高雄男深夜「乾洗」怪手千升柴油　瞎掰「車借人」遭GPS打臉

聯結車國一爆胎！轎車被撞成夾心鐵餅　她嚇壞驚坐水泥護欄

新人「拿錯壺」害客人喝清潔水！春水堂公益門市緊急閉店2天

怪男將滷肉飯掛民宅衣架　民俗專家：若是「白飯插筷」要小心

台中白車導彈式撞歪號誌桿！懸空逆轉270度　害另一根也被拉倒

名模羈押224天後身形大變　被問「養狐狸錢哪來」快閃離開

16歲高中生雙載自撞男死女重傷　家長悲曝：不知2人半夜溜出門

快訊／國道聯結車爆胎失控！自小客慘淪「夾心鐵餅」慘況曝光

民生用水濃濃汽油味！　基隆市環保局「情節重大」：開罰台水50萬

悲劇！男駕農耕車倒車輾斃母親　「內心極大自責」獲緩刑

《007》M夫人眼部病變惡化「已經看不到」！　認：沒法再演戲

台南員警竟開到「自己的罰單」　真相曝光！他苦笑：只能乖乖繳

動物園翻牆闖獅舍！男落地瞬間「母獅狠撲」活活咬死　驚悚畫面曝

產官學齊聚北大聚焦不動產AI議題　永慶房產集團受邀分享AI發展關鍵

何志偉：推動中醫數位化與國際化　打造2040年15兆產業願景

高雄男深夜「乾洗」怪手千升柴油　瞎掰「車借人」遭GPS打臉

留一星評價怕被店家報復？Google Maps「匿名功能」正式解放評論區

北韓首次「罕見公開」女飛官亮相　空軍80周年開蘇-25特技飛行

濱崎步上海演唱會「對空座位開唱」　蔣萬安喊話：台北絕對歡迎她

桃園平鎮誠實房仲有巢氏房屋徐銘志助教師賣屋還債　成功化解千萬債務危機

盧廣仲幹話KPI GET　上次簽唱會...是上次XD

社會熱門新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

獨／名模涉吞上億善款　羈押224天500萬交保

貪官收賄大翻車！　拒認收特斯拉遭業者一句話拆穿

夏天倫深夜發文：替朋友擋一刀

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

鋼鐵爸：新北殉職警葬禮我全包

台中2男按摩遭猥褻！變態技師下場出爐

大賣場停車場內連4撞　她驚喊「快走」...下秒車爛了

更多熱門

相關新聞

彰化警凌晨處理交通事故　遭酒駕男撞傷送醫

彰化警凌晨處理交通事故　遭酒駕男撞傷送醫

彰化一名洪姓員警11月30日凌晨前往永靖鄉處理車禍時，一名楊姓男子閃避不及衝撞該輛事故轎車，在猛烈撞擊下，站在車旁的洪員當場遭撞傷送醫，所幸無生命危險；肇事的楊男酒測值1.0，簡直喝到爛醉，當場被依涉公共危險罪嫌移送法辦。

「神秘便當」掛門頭！滷肉飯加蛋附蘿蔔湯...屋主嚇壞

「神秘便當」掛門頭！滷肉飯加蛋附蘿蔔湯...屋主嚇壞

80公分草原巨蜥逛大街！動防所12/2開放認養

80公分草原巨蜥逛大街！動防所12/2開放認養

二度闖倉庫拍內衣褲！偷拍狼還想加被害人好友

二度闖倉庫拍內衣褲！偷拍狼還想加被害人好友

年收33萬公斤回收物　好好拾光節表揚無名英雄

年收33萬公斤回收物　好好拾光節表揚無名英雄

關鍵字：

彰化降頭便當滷肉飯化解便當

讀者迴響

熱門新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

探12℃！　下波冷空氣時間曝

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

廁所激吻戲「偷情范少勳」遭圍攻！

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面