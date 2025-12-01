彰化警處理車禍遭撞飛！畫面令人揪心　肇事男酒測值1.0

記者唐詠絮／彰化報導

彰化永靖鄉11月30日凌晨發生一起驚險事故！一名陳男酒駕行經永福路1段時，與小貨車發生相撞，轄區同安派出所據報，正當洪姓員警前往現場處理時，遭另一輛白色轎車猛烈衝撞，當場受傷倒地。警方調查發現，肇事駕駛楊姓男子酒測值高達1.0，簡直醉到無法清醒開車，當場依涉公共危險罪嫌送辦。

該起事件發生在11月30日凌晨2時14分左右，員林分局同安派出所洪姓員警接獲通報，前往永靖鄉永福路一段處理一起交通事故。現場是一名陳姓男子酒駕，與一輛小貨車發生碰撞。洪員到場後，一邊在昏暗的路段指揮交通，一邊等待拖吊車前來排除事故車輛，沒想到危機瞬間降臨。

正當洪員站在事故轎車旁疏導時，一名楊姓男子駕駛白色自小客車沿永福路直行而來，疑似完全未注意前方狀況，以極快速度直接撞上停在路中的事故灰色轎車。撞擊力道之大，不僅把陳男轎車身撞到凹陷，還推著該車往前猛衝，當場撞倒閃避不及的洪姓員警。

根據監視器影像，員警瞬間消失在鏡頭中，隨後黑暗中傳出陣陣痛苦哀號，伴隨肇事車輛喇叭長鳴，場面令人揪心。周遭居民從睡夢中驚醒，紛紛跑出屋外協助通報警消。

洪姓員警被撞後，倒在地面上無法動彈，胸口劇烈悶痛，左腳也多處擦挫傷，隨即被送往衛生福利部彰化醫院救治。所幸經檢查與治療後，傷勢穩定，無生命危險，可說是不幸中的大幸。

警方對肇事楊男進行酒測，結果數值竟高達1.0毫克，明顯爛醉；而原先事故中的陳姓駕駛酒測值0.17毫克，也超過標準。楊男當場被依公共危險罪嫌逮捕移送彰化地檢署偵辦。

