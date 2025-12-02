　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

森林護管員起薪3萬3！花蓮分署添10名新血　錄取率25％

▲獲得錄取的10名森林護管員名單已公開張貼在分署大門布告欄，並同步公布於臉書粉專與官網，供民眾查詢。（圖／花蓮分署提供）

▲獲得錄取的10名森林護管員名單已公開張貼在分署大門布告欄，並同步公布於臉書粉專與官網，供民眾查詢。（圖／花蓮分署提供）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署1日公布「115年森林護管員甄試」錄取名單，40名符合資格的考生中，共有10人脫穎而出。榜單已張貼於分署大門布告欄，並同步公布於臉書粉專與官網，供民眾查詢。
 
花蓮分署表示，本次甄試為強化第一線森林巡護量能、推動山林保育與國土生態綠網建構而辦理。甄試共分兩階段，內容結合體能、技術與專業知識測驗，務求選拔出兼具體能與專業能力的護管員。
 
第一階段術科測驗包括檔車操控與負重體能測試。考生需完成循環檔機車直線騎乘並依序換至三檔，以展現穩定度與熟練度；接續進行穿戴20公斤負重背心之跑走測驗，男性須於12分鐘內、女性於13分30秒內完成1,500公尺本次考試女考生最佳成績為10分30秒、男生為8分23秒，順利進入第二階段筆試與口試。
 
花蓮分署指出，本次錄取的10名考生背景多元，且展現出對山林工作期待與熱情。榜首提到報考原因時一度淚目，他說，受到長期在相關領域工作的父親影響，自小便對林務工作充滿好奇；然而父親今年病逝，為了更了解父親生前所奉獻的工作內容，他先辭去外地工作返鄉，回到花蓮擔任約聘人員，實際投入相關業務。在日復一日的工作中更加確信自己的選擇，也因此加深了報考的決心。這次抱著背水一戰的自信應試，希望能以這份工作延續與父親的連結。
 
另有遠從台南來到花蓮應試的考生，雖具護理背景，但因大學期間參與社區林業計畫及後續投入東區搜救委員會訓練，所以確認要轉換跑道、投身山林工作做為自己一生職志。她說6月就開始備考，勤做考古題並每日鍛練體能，看到榜單上出現自己的名字時真的很開心，已經迫不及待要來分署報到。

還有考生因熱愛野外動植物、嚮往護管員工作，曾信心滿滿應考卻鍛羽而歸不幸落榜，但她並不氣餒，本年再度挑戰，終於成功錄取。

花蓮分署指出，森林護管員起薪33198元，晉用後依年終考核成績可逐步晉報酬薪點，最高可晉級至約僱五等330薪點，每月薪酬49,797元。
 
分署長黃群策表示，誠摯歡迎新血加入護衛山林的行列。錄取人員將於明(115)年1月5日統一報到，接受為期一個月的專業與實務訓練，未來將與資深護管員共同執行森林資源經營管理、保育、生物多樣性維護及陪伴山村部落等任務。

花蓮分署呼籲有志民眾持續關注每年招考訊息，一同加入森林保育工作。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高志綱爆外遇女網紅！　對話、影片被曝光
火烤、熱水燙、勒頸虐殺5貓！　惡男二審仍遭重判
人妻上健身房3個月懷孕了！　傳訊教練「會處理」夫崩潰
樂天女孩下交流道撞前車！　認了「一邊化眼線」：腦袋空白
快訊／送電鍋清潔員憨厚笑了　遭褫奪公權：會繼續幫人
八點檔女神車禍重傷　大結局前緊急換人演…換角公告悲吐心聲
高國豪兄弟互毆！　「管好妳臭嘴很難？」去年文被朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

森林護管員起薪3萬3！花蓮分署添10名新血　錄取率25％

亞大附醫守護北台中！豐中分院今正式啟用　斥資億元提升硬體

砂石掩蓋水流動線！花蓮國福橋美崙溪嚴重淤積　市長籲縣府正視

善心家族送愛！「不放棄的樂聲」在門諾響起　捐50萬助偏鄉醫療

台南青少年探索班成果展登場　13攤體驗攤位秀出成長能量

航太碩士卡關轉職成功！　參加青年職訓專班拿雙證照晉升科技工程師

再生醫療法明年上路！　南市5合法院所可申請細胞治療

陳以信提長照政見　推長照時間銀行退休者轉長照志工

屏東獨居嬤跌倒動彈不得！送餐員急報案　警消合力救出送醫

桃園普發萬元再放大　忠貞好市加倍祭12/4開賣

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

森林護管員起薪3萬3！花蓮分署添10名新血　錄取率25％

亞大附醫守護北台中！豐中分院今正式啟用　斥資億元提升硬體

砂石掩蓋水流動線！花蓮國福橋美崙溪嚴重淤積　市長籲縣府正視

善心家族送愛！「不放棄的樂聲」在門諾響起　捐50萬助偏鄉醫療

台南青少年探索班成果展登場　13攤體驗攤位秀出成長能量

航太碩士卡關轉職成功！　參加青年職訓專班拿雙證照晉升科技工程師

再生醫療法明年上路！　南市5合法院所可申請細胞治療

陳以信提長照政見　推長照時間銀行退休者轉長照志工

屏東獨居嬤跌倒動彈不得！送餐員急報案　警消合力救出送醫

桃園普發萬元再放大　忠貞好市加倍祭12/4開賣

患二尖瓣脫垂被判免役！　男星「堅持當兵」原因曝光

夏宇童才被爆懷孕…驚喜宣布喜訊！證實跟孫協志「情人節辦婚禮」

迷客夏2025年「人氣飲品TOP10」揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵蟬聯第一

誣指蘇貞昌等人藉採購疫苗「A了1億美金」　吳子嘉判賠90萬確定

醫師確定「加班費」免稅　衛福部已送版本「明年報稅適用」

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

高鐵系統異常影響2千名旅客　鐵道局：依鐵路法檢討調查

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

卓冠廷、戴瑋姍辭民進黨發言人？　凌濤曝玄機：王義川選定桃園

拉布拉多度假失蹤「AirTag發現落海」　救援1小時奇蹟尋回

【公司不想輸】設計公司幫開實習證明　直接搞出卷軸超有料XD

地方熱門新聞

台中也中鏢！藥檢超標鯛魚排「賣到剩12片」

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

烏樹林暫置場火勢持續悶燒黃偉哲增設行動醫院守護居民健康

首屆長庚植牙論壇　聚焦All-on-X全口速定植牙

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

嘉義37社區齊聚　展現福利新成果

元智「販骨」學生團隊　獲百萬創業金

台南18行政區12月2日至3日連續39小時停水旅宿業請提前因應

2025AGI機器人聯賽　打造桃園AI教育最友善城市

桃園第二季家庭講客影片競賽　優選作品出爐

中原大學「實英樓」落成啟用　表揚校友邱秋林

再生醫療法明年上路！南市5合法院所可申請細胞治療

航太碩士卡關轉職成功！參加青年職訓專班拿雙證照晉升科技工程師

更多熱門

相關新聞

繼承病逝父遺志！33歲兒返鄉考上森林護管員榜首

繼承病逝父遺志！33歲兒返鄉考上森林護管員榜首

林業及自然保育署花蓮分署今（1）日公布「115年森林護管員甄試」錄取名單，40名符合資格的考生中，共有10人脫穎而出。

花蓮森林護管員甄試　首日體能測驗8人遭淘汰

花蓮森林護管員甄試　首日體能測驗8人遭淘汰

花蓮分署啟動採種行動　光復崩塌地原生植生復育

花蓮分署啟動採種行動　光復崩塌地原生植生復育

陳以信拋「青年首度就業起薪33K」設籍台南畢業3年內可申請補助

陳以信拋「青年首度就業起薪33K」設籍台南畢業3年內可申請補助

鳳凰警報解除！花蓮分署4處育樂場域下午開放

鳳凰警報解除！花蓮分署4處育樂場域下午開放

關鍵字：

森林護管員起薪花蓮分署錄取率

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面