社會 社會焦點 保障人權

繼承病逝父遺志！33歲兒辭職返鄉奉獻　考上森林護管員榜首

▲▼ 115年森林護管員榜示　10名新血加入守護山林行列 。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署花蓮分署）

▲115年森林護管員榜示，10名新血加入守護山林行列。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署花蓮分署）

記者劉人豪／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署今（1）日公布「115年森林護管員甄試」錄取名單，40名符合資格的考生中，共有10人脫穎而出。

花蓮分署表示，本次甄試為強化第一線森林巡護量能、推動山林保育與國土生態綠網建構而辦理。甄試共分兩階段，內容結合體能、技術與專業知識測驗，務求選拔出兼具體能與專業能力的護管員。

第一階段術科測驗包括檔車操控與負重體能測試。考生需完成循環檔機車直線騎乘並依序換至三檔，以展現穩定度與熟練度；接續進行穿戴20公斤負重背心之跑走測驗，男性須於12分鐘內、女性於13分30秒內完成1,500公尺本次考試女考生最佳成績為10分30秒、男生為8分23秒，順利進入第二階段筆試與口試。

花蓮分署指出，本次錄取的10名考生背景多元，且展現出對山林工作期待與熱情。33歲的榜首提到報考原因時一度淚目，他說，受到長期在相關領域工作的父親影響，父親曾在花蓮分署萬榮工作站擔任技術士（森林護管員）、服務13年，自小便對林務工作充滿好奇；然而父親今年病逝，為了更了解父親生前所奉獻的工作內容，他先辭去外地工作返鄉，回到花蓮擔任約聘人員，實際投入相關業務。在日復一日的工作中更加確信自己的選擇，也因此加深了報考的決心。這次抱著背水一戰的自信應試，希望能以這份工作延續與父親的連結。

另有遠從台南來到花蓮應試的26歲女考生，雖具護理背景，但因大學期間參與社區林業計畫及後續投入東區搜救委員會訓練，所以確認要轉換跑道、投身山林工作做為自己一生職志。她說6月就開始備考，勤做考古題並每日鍛練體能，看到榜單上出現自己的名字時真的很開心，已經迫不及待要來分署報到。還有考生因熱愛野外動植物、嚮往護管員工作，曾信心滿滿應考卻鍛羽而歸不幸落榜，但她並不氣餒，本年再度挑戰，終於成功錄取。

據了解，森林護管員起薪33198元，晉用後依年終考核成績可逐步晉報酬薪點，最高可晉級至約僱五等330薪點，每月薪酬49797元。

分署長黃群策表示，代表花蓮分署誠摯歡迎新血加入護衛山林的行列。錄取人員將於明(115)年1月5日統一報到，接受為期一個月的專業與實務訓練，未來將與資深護管員共同執行森林資源經營管理、保育、生物多樣性維護及陪伴山村部落等任務。花蓮分署也呼籲有志民眾持續關注每年招考訊息，一同加入森林保育工作。

