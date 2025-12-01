　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣鯛驗出禁藥！醫曝「開了會被藥局警告」驚：養魚居然用到

▲▼全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，雲林縣衛生局回應。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

全聯販售的「台灣鯛魚排」遭檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，這種「第三代抗生素」只許可在動物使用，連門診治療社區肺炎都只能開第二代抗生素，因為開第三代可能會被藥局警告，「養魚居然都用到第三代了！」呼籲應正視抗生素濫用的後果。

台灣鯛魚被驗出第三代抗生素 enrofloxacin，蘇一峰就在粉專貼文指出，該抗生素殺菌範圍廣，只許可在動物使用，「三代抗生素的濫用，將培養社區細菌的抗藥性，#可能培養出超級細菌！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他透露，門診治療社區型肺炎時，醫師通常只會開第二代抗生素，「開第三代還常常要被藥局警告」，沒想到「養魚都用第三代抗生素了！」

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海受訪時表示，「恩氟喹啉羧酸」是一種廣效性的抗生素，不能用在鯛魚的飼養，法規要求是不得檢出，以這次鯛魚排檢出0.028ppm，雖然濃度很低，但在醫學上還是會擔心，如果有民眾對抗生素過敏，可能會誘發過敏反應，例如皮膚癢、蕁麻疹。

另外，如果業者把「恩氟喹啉羧酸」用在鯛魚飼養的話，也要擔心未來可能會增加環境中抗藥性細菌的產生，會讓未來面臨到無藥可用的窘境。

針對此食安事件，高雄市政府衛生局證實，10月間執行本市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期：2027年9月16日）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／頂呱呱炸雞堡出包！他咬到「整塊生肉」：超級扯
YTR小象愛出門結婚了！　辣穿深V薄紗登記
台灣鯛魚驗出禁藥！養殖戶喊冤：就在賠錢了，還發生這種事
快訊／春水堂清潔劑誤當茶水慘了　門市遭勒令停業再移送法辦
快訊／全聯台灣鯛1.5萬片　流到18縣市
台灣最便宜電動車「接單破200張」！要等3個月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣鯛魚排被驗出禁藥！　毒物專家點出「更棘手隱藏危機」

陳傑憲羨慕韓國球星「長得帥」！眾人傻眼：要不要先照照鏡子

2025永靖謝平安家年華將登場！呷平安拜平安　永安宮「擲筊賽」首獎iPhone 17

拋棄繼承竟多繳百萬遺產稅！理財顧問揭「台灣家庭最貴誤解」

台灣鯛魚驗出動物用藥！養殖戶喊冤：就在賠錢了，還發生這種事

台灣鯛驗出禁藥！醫曝「開了會被藥局警告」驚：養魚居然用到

「女力蘭馨」慈善晚宴募430萬刷新紀錄　攜手社會助清寒女童追夢

不是西裝！律師曝「1穿著」認出辦公室最大咖　一票秒笑：真的

台南員警竟開到「自己的罰單」　真相曝光！他苦笑：只能乖乖繳

何志偉：推動中醫數位化與國際化　打造2040年15兆產業願景

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

台灣鯛魚排被驗出禁藥！　毒物專家點出「更棘手隱藏危機」

陳傑憲羨慕韓國球星「長得帥」！眾人傻眼：要不要先照照鏡子

2025永靖謝平安家年華將登場！呷平安拜平安　永安宮「擲筊賽」首獎iPhone 17

拋棄繼承竟多繳百萬遺產稅！理財顧問揭「台灣家庭最貴誤解」

台灣鯛魚驗出動物用藥！養殖戶喊冤：就在賠錢了，還發生這種事

台灣鯛驗出禁藥！醫曝「開了會被藥局警告」驚：養魚居然用到

「女力蘭馨」慈善晚宴募430萬刷新紀錄　攜手社會助清寒女童追夢

不是西裝！律師曝「1穿著」認出辦公室最大咖　一票秒笑：真的

台南員警竟開到「自己的罰單」　真相曝光！他苦笑：只能乖乖繳

何志偉：推動中醫數位化與國際化　打造2040年15兆產業願景

台灣鯛魚排被驗出禁藥！　毒物專家點出「更棘手隱藏危機」

陳傑憲羨慕韓國球星「長得帥」！眾人傻眼：要不要先照照鏡子

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

陸官媒鐘聲再批日首相涉台發言　對於歷史無知與政治現實誤判

2025永靖謝平安家年華將登場！呷平安拜平安　永安宮「擲筊賽」首獎iPhone 17

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

「拉鍊大王」斜槓做鋁窗　橫掃全台7成豪宅

獨／頂呱呱炸雞堡出包！他咬下牽絲「驚見整塊生肉」：超級扯

台中超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足　72％黑巧脆皮捲必吃

英國明年2/25起嚴查電子旅行憑證　沒申請禁止登機、入境

陳漢典求生欲超強　曾子余聽到蜜月很緊張(?

生活熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

探12℃！　下波冷空氣時間曝

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

超商地瓜「她連皮一起吃」嚇傻旁人　網曝1狀況：不敢吃了

快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

萊爾富員工名牌「全改綽號」！網一看讚爆

東北季風殺到！全台急降溫空曠處恐探13°C

員工害客人喝清潔水！春水堂公益門市閉店2天

好市多出口員工「明細隨便看？」　他被揪出多算錢

快訊／強對流！　大雷雨轟2縣市

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

跳傘撒好友骨灰！　「地獄列車」驚見台灣鄉民

更多熱門

相關新聞

即／清潔劑誤當茶水　春水堂門市遭停業再送辦

即／清潔劑誤當茶水　春水堂門市遭停業再送辦

知名連鎖茶館春水堂公益店驚傳食安問題，有新進員工誤將含有清潔劑的茶水提供給顧客飲用，台中市食安處接獲通報後，已於昨(30)日勒令該店立即停業，並將全案移送地檢署偵辦。業者未來恐面臨1年以上、7年以下有期徒刑，以及最高1千萬元的罰金。

台灣鯛檢出禁用「動物用藥」　毒物醫示警擔憂

台灣鯛檢出禁用「動物用藥」　毒物醫示警擔憂

珍奶內藏「完整蟑螂」　日出茶太急消毒

珍奶內藏「完整蟑螂」　日出茶太急消毒

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

陸A流南北流竄「進入感染上升期」 5至14歲陽性率遠高於其餘組合

陸A流南北流竄「進入感染上升期」 5至14歲陽性率遠高於其餘組合

關鍵字：

鯛魚抗生素食安超級細菌蘇一峰

讀者迴響

熱門新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

探12℃！　下波冷空氣時間曝

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

廁所激吻戲「偷情范少勳」遭圍攻！

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面