台灣鯛驗出禁藥！醫曝「開了會被藥局警告」驚：養魚居然用到

▲全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

全聯販售的「台灣鯛魚排」遭檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，這種「第三代抗生素」只許可在動物使用，連門診治療社區肺炎都只能開第二代抗生素，因為開第三代可能會被藥局警告，「養魚居然都用到第三代了！」呼籲應正視抗生素濫用的後果。

台灣鯛魚被驗出第三代抗生素 enrofloxacin，蘇一峰就在粉專貼文指出，該抗生素殺菌範圍廣，只許可在動物使用，「三代抗生素的濫用，將培養社區細菌的抗藥性，#可能培養出超級細菌！」

他透露，門診治療社區型肺炎時，醫師通常只會開第二代抗生素，「開第三代還常常要被藥局警告」，沒想到「養魚都用第三代抗生素了！」

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海受訪時表示，「恩氟喹啉羧酸」是一種廣效性的抗生素，不能用在鯛魚的飼養，法規要求是不得檢出，以這次鯛魚排檢出0.028ppm，雖然濃度很低，但在醫學上還是會擔心，如果有民眾對抗生素過敏，可能會誘發過敏反應，例如皮膚癢、蕁麻疹。

另外，如果業者把「恩氟喹啉羧酸」用在鯛魚飼養的話，也要擔心未來可能會增加環境中抗藥性細菌的產生，會讓未來面臨到無藥可用的窘境。

針對此食安事件，高雄市政府衛生局證實，10月間執行本市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期：2027年9月16日）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。