麵屋一燈叉燒「粉到發亮」被嫌沒熟！業者送肉品券滅火：正常色澤

▲麵屋一燈有「東京拉麵之王」美譽。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

曾榮獲日本美食網站Tabelog票選NO.1的東京拉麵之王「麵屋一燈」，不管在台灣還是日本都擁有高人氣，不過近日卻有民眾到台北統一時代店用餐時，因叉燒肉呈現淡粉色，懷疑肉品未熟而不敢下口，將餐點照片 PO 上網後引發熱議。對此，店家則出面澄清，表示肉品皆符合食品安全中心溫度標準，粉紅色並不代表未熟。

一名網友在 Threads 發文表示，自己到麵屋一燈用餐，端上桌的拉麵中肉片顏色偏粉，看起來像「剛宰的肉」，讓他完全不敢吃。照片曝光後，不少網友震驚留言，「這沒熟吧」、「AED 拿來一下還能救」、「生到他在吃旁邊的麵了」，甚至有人戲稱肉片跟市場裡現切的梅花豬「有 99% 像」。

此外，該網友也上傳另一碗同時點的沾麵照片，並認為兩碗肉品的熟度肉色明顯不同。但也有部分網友表示該店肉類原本就是偏嫩呈現粉色，認為「其實有熟，只是顏色看起來驚人」、「官方照片看起來也是偏粉色」。

對此，麵屋一燈解釋，由於沾麵肉片採低溫烹調、未長時間浸泡熱湯，因此顏色會比拉麵上的肉更粉，而放在熱湯中的肉會繼續加熱，呈現更白的色澤。

麵屋一燈後續也在社群發文進一步說明，店內肉品皆經過符合食品安全規範的中心溫度控制，會呈現淡粉紅色，是因肌紅蛋白含量與 PH 值造成的正常現象，「粉色 ≠ 沒熟」，如果現場顧客對熟度有疑慮，都可以立即反映，由人員協助確認或更換肉品。為感謝顧客理解，業者也主動提供「肉品兌換券」回饋消費者。