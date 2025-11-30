喝珍奶驚覺有異物！他竟吐出「完整蟑螂」噁到吐　日出茶太急消毒

▲該網友的飲料內，藏有一隻完整的蟑螂。（圖／翻攝自Google評論／ugo，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

不論是吃東西還是喝飲料，最怕咬到不該出現在裡面的東西。近日就有一名網友在美麗華的日出茶太買了飲料後，竟吸到一隻完整的蟑螂，讓他事後因噁心而嘔吐多次。對此，業者回應，他們已展開門市消毒清潔作業，也會處理後續退款及補償事宜。

---請慎入！下有蟑螂照片---

這名網友在「Chatime日出茶太-台北美麗華店」的Google評論上寫道，他到日出茶太買了2杯奶茶，結果其中一杯才喝到一半，他便吸到一個異物，「吐出來後發現是一隻完整的小蟑螂」。

該網友透露，他第一次遇到這麼嚴重的食安問題，當下反胃到無法忍受，事後也因為噁心而嘔吐多次。他已經拍照存證，並且將飲料、珍珠及異物都保留下來，他也強調，兩杯飲料使用的是同一批原料，所以不會是單杯飲品的問題。

該網友認為，這並不是退費就能解決的食安事件，他會向相關單位通報，並且追蹤店家的後續處理，請店家嚴肅面對此事，改善衛生狀況，也保障消費者的食品安全。

對此，業者就在底下留言回覆，「針對此情況，我們已立即展開門市消毒清潔作業，並將同步強化門市夥伴在衛生管理與作業標準上的訓練，以確保未來產品供應的品質。為協助您處理後續退款及補償事宜，煩請您私訊 Chatime 日出茶太 FB 粉絲團，我們將盡快為您安排專人服務」。