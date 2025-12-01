真的不是詐騙！婦人欲匯50萬行員通報　感人真相曝光

▲王女匯款給胞弟。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局日前接獲轄區的華南銀行通報，一名女子欲匯出50萬元，疑似遭遇詐騙。警方派員了解，查知65歲王姓女子並未受騙，匯款是為感念胞弟多年照顧父親的辛勞，父親過世後卻未分得遺產，她心中難過，因此想給弟弟一筆錢作為補償。警方確認無詐並向她宣導各類詐欺手法，王女對警方的關心深表感謝。

內埔警分內埔所長陳建維、警員徐敬堯，日前巡邏勤務中，接獲華南銀行內埔分行通報，有一位民眾疑似遭到詐騙，請警方到場協助。

員警到場後，得知一位年約65歲，戶籍在新北市淡水區的王姓女士自述，她沒遭詐騙，是要匯款新臺幣50萬元給胞弟，原因是父親生前都是由62歲的弟弟照料，但父親過世分配財產時卻未分給弟弟，她非常感念弟弟的付出，所以才決定匯款給他。並提供對話紀錄給警方查看。員警確定王女並非遭詐，但同時也向她宣導常見的各類詐欺態樣，王女非常謝謝警方關心與幫忙。

分局長江世宏表示，目前政府普發現金1萬元，詐騙集團就會趁此機會，利用各種投資理財、愛情交友、假檢警等手法欺騙民眾，請大家務必提高警覺，若遇任何異常狀況，請立即撥打110或165反詐騙專線，或直接到鄰近的派出所尋求員警查證。