拚初選！賴瑞隆假日走基層　邱議瑩鳳山造勢喊：我是最強母雞

▲邱議瑩選在高雄鳳山舉行造勢大會，喊自己是最強母雞。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入白熱化階段，綠營參選人今（30）日各自展開密集行程，火力全開拉抬支持度。立委賴瑞隆一整天走訪三個市場，用雙腳深入基層；立委邱議瑩則在鳳山舉辦首場大型造勢，跨派系大將齊聚力挺，兩股氣勢交錯，賴瑞隆說「自己會用真誠方式握著每一雙手」，而邱議瑩則喊出「自己是最能團結高雄的最強母雞」。

賴瑞隆上午在高雄市議員黃文志、市議員參選人黃偵琳與尹立的陪同下走訪楠梓市場，下午再前往天天新黃昏市場與澄和黃昏市場，從早到晚以密集的掃街行程與攤商、市民互動。他也抽空前往中鋼鋁業工會親子烤肉活動與鄉親交流。賴瑞隆表示，自己從小在菜市場長大，市場是最能聽見民意的地方，「用最熟悉的方式走最貼近市民的路，才能爭取更多支持。」

他說，過去多以中小型的問政說明會近距離與市民面對面，隨著初選進入關鍵期，更要把腳步踩得更扎實，走到每個攤位、每條市場通道，聽市民說需求、說期待，讓政見真正貼近生活。他也談到成長背景，「攤位的味道、叫賣聲、人情味，是我從小的記憶，每次走進市場都有回家的感覺。」他也強調，高雄正走向下一階段的產業轉型，他已提出交通、產業升級、宜居城市等政見，「會以最真誠的方式握住每一雙手，向市民爭取支持。」

▲賴瑞隆表示自己要用真誠握每一雙手。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲賴瑞隆一天掃三個菜市場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而邱議瑩在鳳山議會路舉辦首場大型造勢，場面熱鬧。包括前行政院長蘇貞昌、立委林楚茵、立委邱志偉，以及跨派系議員與陳其邁前團隊成員都到場力挺，展現高度整合氣勢。邱議瑩日前民調黃金交叉，成為綠營暫居領先者，她在台上宣示，「我是最能團結高雄的最強母雞。」

邱議瑩強調，自己不是最有資源的人，但「從政以來不靠派系，不是孤鳥，只有高雄第一。」她感謝前總統陳水扁稱她「最強母雞」，也感謝蘇貞昌兩度錄音，今天更親自到場加油。她並指出，高雄在陳其邁市長任內成功彎道超車，包括演唱會經濟、AI產業鏈投資等成績亮眼，下一任市長必須是最熟悉市政藍圖、也最能延續與超越的接棒人。

邱議瑩表示，陳其邁的前幕僚、前助理與後援會幹部全部力推她接棒，認為她最像陳其邁、也最能超越陳其邁。她也提出高雄創世紀任務、24 小時南星新機場、新生兒希望帳戶、敬老卡加碼、24 小時臨托中心等政見，要把高雄帶往六星城市。





▲邱議瑩鳳山造勢，也擁有一度的高人氣支持。（圖／記者吳奕靖翻攝）