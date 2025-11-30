　
社會 社會焦點 保障人權

新竹城隍廟爆「砍人械鬥」！17歲男濺血臟器外露　警火速逮8嫌

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹市城隍廟連家阿婆小吃昨(29日)晚間9時許傳出砍人案，一名年僅17歲的孫姓工讀生疑似在外積欠債務，陳嫌不滿多次催討未果，遂糾集其他7人，分乘2車前往理論，過程中一言不合眾人痛毆孫男，陳嫌還抽出預藏刀械朝其猛砍，導致孫男全身多處刀傷、臟器外露，後續送往醫院搶救。警方獲報後立即循線追查，於4小時內將涉案的8人全數查緝到案，目前全案正進一步偵辦中。

▲▼新竹討債砍人，警逮8嫌到案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲新竹討債砍人，警火速逮8嫌到案。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方初步調查，孫男因積欠陳姓男子債務，多次遭催討卻仍未還，因此引起陳嫌不滿，29日晚間糾集另外7人分乘2車前往孫男打工的小吃店討債，雙方協商過程中一言不合，陳姓兄弟、范姓、林姓等4嫌憤而出手圍毆孫男，隨後陳嫌更抽出刀械將孫男砍傷，見到孫男濺血倒地後，眾人一哄而散，駕車逃離現場。

▲▼新竹討債砍人，警逮8嫌到案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲城隍廟連家阿婆小吃昨晚間9時許傳出砍人案。（圖／記者楊永盛翻攝）

警消獲報趕抵現場時，孫男倒臥在地，已經意識不清，全身多處刀傷且臟器外露，救護人員立即使用繃帶將臟器固定，並送往醫院搶救。

警方後續成立專案小組追查，於案發後4小時內循線查獲陳姓犯嫌等人到案說明，並對上揭犯行坦承不諱，全案依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

▲▼新竹討債砍人，警逮8嫌到案。（圖／記者楊永盛翻攝）

11/28 全台詐欺最新數據

505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

