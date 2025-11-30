新竹城隍廟聚眾砍人！17歲工讀生臟器外露　檢方最新說明曝光

記者楊永盛、董美琪／新竹報導

新竹市城隍廟商圈昨晚（29日）發生嚴重持刀傷人事件，1名17歲工讀生遭多人攻擊，造成臟器外露，所幸經送醫搶救後，目前暫無生命危險。新竹地檢署表示，本案屬重大公共安全事件，檢察官接獲通報後高度重視，立即指示檢察官與警方成立專案小組偵辦，全力釐清案情。新竹市警局則迅速啟動快打警力，當天即逮捕8名涉案嫌犯，全案依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送偵辦。

▲▼新竹討債砍人，警逮8嫌到案。（圖／記者楊永盛翻攝）



警方調查，疑因被害人積欠陳姓男子債務，陳男與7名共犯前往被害人打工處討債，雙方談話期間發生爭執，陳男及其他3人對被害人施暴後逃逸。新竹市警局第一分局偵查隊隊長張勝雄表示，專案小組啟動追查，於路檢攔獲3輛涉案車輛，查獲陳男等4人，其餘4人也在短時間內全數到案。

張勝雄指出，事發時陳男持預藏刀械多次攻擊被害人，造成現場血跡斑斑，幸經送醫及時搶救，受害人暫無生命危險。警方強調，對於任何意圖滋事、挑釁社會秩序的不法行為，將依法嚴辦到底，以維護社會治安。

新竹地檢署表示，依法對涉案成年人及少年嫌犯提出羈押或交保限制住居等聲請，確保案件順利偵辦及公共安全，並重申對足以危害社會秩序的暴力案件，將堅持「速辦、嚴辦、溯源究責」原則，保障民眾生命財產安全。