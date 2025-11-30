　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹城隍廟聚眾砍人！17歲工讀生臟器外露　檢方最新說明曝光

記者楊永盛、董美琪／新竹報導

新竹市城隍廟商圈昨晚（29日）發生嚴重持刀傷人事件，1名17歲工讀生遭多人攻擊，造成臟器外露，所幸經送醫搶救後，目前暫無生命危險。新竹地檢署表示，本案屬重大公共安全事件，檢察官接獲通報後高度重視，立即指示檢察官與警方成立專案小組偵辦，全力釐清案情。新竹市警局則迅速啟動快打警力，當天即逮捕8名涉案嫌犯，全案依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送偵辦。

▲▼新竹討債砍人，警逮8嫌到案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼新竹討債砍人，警逮8嫌到案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼新竹討債砍人，警逮8嫌到案。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，疑因被害人積欠陳姓男子債務，陳男與7名共犯前往被害人打工處討債，雙方談話期間發生爭執，陳男及其他3人對被害人施暴後逃逸。新竹市警局第一分局偵查隊隊長張勝雄表示，專案小組啟動追查，於路檢攔獲3輛涉案車輛，查獲陳男等4人，其餘4人也在短時間內全數到案。

張勝雄指出，事發時陳男持預藏刀械多次攻擊被害人，造成現場血跡斑斑，幸經送醫及時搶救，受害人暫無生命危險。警方強調，對於任何意圖滋事、挑釁社會秩序的不法行為，將依法嚴辦到底，以維護社會治安。

▲▼新竹討債砍人，警逮8嫌到案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼新竹討債砍人，警逮8嫌到案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼新竹城隍廟發生砍人案。（圖／記者楊永盛翻攝）

新竹地檢署表示，依法對涉案成年人及少年嫌犯提出羈押或交保限制住居等聲請，確保案件順利偵辦及公共安全，並重申對足以危害社會秩序的暴力案件，將堅持「速辦、嚴辦、溯源究責」原則，保障民眾生命財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
民眾黨爆退黨潮？　謝立功晚間發文：黨的「溫度」去哪了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「夜店大亨」夏天倫遭砍濺血　深夜發文曝心聲：替朋友擋一刀

台南燒不停！新營民宅竄黑煙「2童一度受困」　警消火速搶救

人妻在外偷吃「爽拍性愛影片」！小王被抓包喊冤：才做10次而已

新竹城隍廟聚眾砍人！17歲工讀生臟器外露　檢方最新說明曝光

砂石車下坡失控！馬太鞍溪橋對撞「車頭被壓扁」　駕駛受困血狂流

快訊／台南掩埋場大火！1區居民快關門窗

台南女控遭性侵！6惡煞幫出氣「把人押到納骨塔」拴狗鍊痛毆

快訊／台南掩埋場夜間大火　20公尺高垃圾堆狂燒濃煙沖天

鋼鐵爸突宣布重大承諾　新北殉職警全程葬儀「無償辦到好」

快訊／「夜店大亨」夏天倫北市遭砍！兇嫌抓到了

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

北捷爆性騷！外籍女遭「親左肩」　色男情緒失控毆站長遭壓制

桃園蘆竹鐵皮工廠大火！濃煙竄天　環保局示警：下風處快關窗

新竹城隍廟爆「砍人械鬥」！17歲男濺血臟器外露　警火速逮8嫌

私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：洗澡都在哭

「夜店大亨」夏天倫遭砍濺血　深夜發文曝心聲：替朋友擋一刀

台南燒不停！新營民宅竄黑煙「2童一度受困」　警消火速搶救

人妻在外偷吃「爽拍性愛影片」！小王被抓包喊冤：才做10次而已

新竹城隍廟聚眾砍人！17歲工讀生臟器外露　檢方最新說明曝光

砂石車下坡失控！馬太鞍溪橋對撞「車頭被壓扁」　駕駛受困血狂流

快訊／台南掩埋場大火！1區居民快關門窗

台南女控遭性侵！6惡煞幫出氣「把人押到納骨塔」拴狗鍊痛毆

快訊／台南掩埋場夜間大火　20公尺高垃圾堆狂燒濃煙沖天

鋼鐵爸突宣布重大承諾　新北殉職警全程葬儀「無償辦到好」

快訊／「夜店大亨」夏天倫北市遭砍！兇嫌抓到了

「夜店大亨」夏天倫遭砍濺血　深夜發文曝心聲：替朋友擋一刀

美周記／Aesop推出「典藏版手部清潔露」全球僅1900瓶

乾泰豐營造助攻守護城市韌性　基隆頒匾致謝災後復原貢獻

《鬼滅》聲優憶出道第五年月收入僅「1萬多」　得靠打工維持生活

台南燒不停！新營民宅竄黑煙「2童一度受困」　警消火速搶救

台虎熊本三大優惠　南部出發限定

南台灣飛熊本　搭台灣虎航最輕鬆

飛日南霸天！台灣虎航「台南/高雄-熊本」、「台南-沖繩」12月新開航

侯友宜送陳漢典金鏟子　狂催生：明年要吃你的紅蛋

相關新聞

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

新竹市城隍廟一帶29日晚間發生恐怖砍殺事件，一名約17歲男子疑在小吃攤前遭4男持刀砍傷，身上多處刀傷且臟器外露，意識不清。消防局於21時受理報案後迅速派員到場，傷者經緊急包紮後，由救護車立即送往醫院搶救，現場一度聚集眾人，情況混亂。

新竹人勸Andy做一事　過來人讚：會主持正義

新竹人勸Andy做一事　過來人讚：會主持正義

苗栗勇消休假救回老翁！竹市消防局發函長官才知

苗栗勇消休假救回老翁！竹市消防局發函長官才知

玩新竹城隍廟必吃90年肉燥飯！

玩新竹城隍廟必吃90年肉燥飯！

參拜順路祭五臟廟精選11間城隍廟美食

參拜順路祭五臟廟精選11間城隍廟美食

關鍵字：

新竹城隍廟

讀者迴響

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

北捷爆性騷！外籍女遭「親左肩」　色男情緒失控毆站長遭壓制

北捷爆性騷！外籍女遭「親左肩」　色男情緒失控毆站長遭壓制

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面