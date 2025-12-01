　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

監視器沒用！ATM存錢「1000元被吃」維修員教1招自保　她聽完更氣

▲▼領錢,匯錢,匯款,轉帳,ATM。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO用ATM存款被吃錢。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友在ATM存錢，事前已經點清楚金額，存入提款機後缺少了1000元，他立刻按取消交易，但退出來卻少了1000元。他又氣又無奈，明明就對著ATM的監視器數錢，向銀行申訴後卻被告知「當天金額確認無誤、無溢鈔」，提醒大家以後務必「自己錄影自保」。

苦主在Dcard發文，自己一直都有點錢的習慣，每次在ATM前領錢、存錢都會依照「銀行點鈔方式」，邊唸數字、邊數錢，還會讓監視器清楚看到口型，點完甚至用手勢比出金額。但這回卻在存款過程中發現少了1000元，立刻按下「取消交易」，錢雖退回，卻仍少一張，讓她當場傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她隨即聯絡銀行反映，但對方遲遲未主動回應，幾天後她追問，才被告知「當天金額確認無誤，無溢鈔」。她要求查看監視器畫面，才發現畫質模糊、畫面延遲，連自己點錢的手勢與口型都難以辨認，「根本看不出來我數了多少錢，原來我以前都白數的。」

她向工程師質疑，該如何在未來保障自己？對方僅表示「下次自己錄影比較保險」。她一聽更火大，「我也以為你們監視器是一個證據啊，反正他就鬼打牆機器沒問題，這樣可以接受嗎？我能不接受嗎？」

貼文曝光，掀起網友討論，「老實說，機器多鈔票也是很麻煩的，金管會管很嚴，不是多鈔票就可以放進口袋的」、「沒多的手可以錄影怎麼辦」、「我前一陣子也是被吃了4000元，最後也說沒找到錢，還要跟保全約時間，覺得很麻煩，後來就覺得算了，花錢消災吧」、「按取消退出來的不是原本放進去的錢很誇張耶」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用
快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元
喝珍奶吸到「完整蟑螂」　全台門市停業1天清消！
川普2.0「無償對台軍援」歸零！F-16也沒到　日學者示警
突接到電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

手搖店狂開「50嵐仍穩定經營」有原因！網曝1大優勢：到哪都一樣

日出茶太珍奶「吸到整隻蟑螂」　業者：全台門市停業1天清消

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

瑞幸開6萬徵才！Cheap見「咖啡圈酸丟臉」傻了：很像拉麵肥宅

突接1通電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

宏福苑英雄！抱嬰狂奔23樓　「菲傭關鍵1舉動」救了更多人

全聯「台灣鯛魚排」藥檢超標　彰化6門市急下架！已賣出58包

後備軍人注意！2026年教召今開放查詢　過來人苦笑：是報名系統

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

手搖店狂開「50嵐仍穩定經營」有原因！網曝1大優勢：到哪都一樣

日出茶太珍奶「吸到整隻蟑螂」　業者：全台門市停業1天清消

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

瑞幸開6萬徵才！Cheap見「咖啡圈酸丟臉」傻了：很像拉麵肥宅

突接1通電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

宏福苑英雄！抱嬰狂奔23樓　「菲傭關鍵1舉動」救了更多人

全聯「台灣鯛魚排」藥檢超標　彰化6門市急下架！已賣出58包

後備軍人注意！2026年教召今開放查詢　過來人苦笑：是報名系統

「核三重啟」最快在2028　龔明鑫「鬆口」回應工商界

房市見築底訊號　連2月移轉棟數年減低於2成

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

樂天本週決定黃子鵬補償案！同步評估總教練人選 ：台日皆有可能

改善焦慮、內耗！Melody公開「好眠秘訣」：睡前手機放遠一點

羅唯仁違競業赴英特爾　龔明鑫：「純」個人行為

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

他頭套絲襪「闖養老院」性侵76歲婦！　12分鐘後翻牆逃了

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

生活熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

探12℃！　下波冷空氣時間曝

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

超商地瓜「她連皮一起吃」嚇傻旁人　網曝1狀況：不敢吃了

快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

萊爾富員工名牌「全改綽號」！網一看讚爆

員工害客人喝清潔水！春水堂公益門市閉店2天

好市多出口員工「明細隨便看？」　他被揪出多算錢

東北季風殺到！全台急降溫空曠處恐探13°C

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

快訊／強對流！　大雷雨轟2縣市

跳傘撒好友骨灰！　「地獄列車」驚見台灣鄉民

更多熱門

相關新聞

女學生行竊遭老闆瘋傳監視器畫面　羞愧輕生

女學生行竊遭老闆瘋傳監視器畫面　羞愧輕生

南韓忠清南道洪城郡一名18歲、就讀高中二年級的李姓少女，因在冰淇淋無人商店多次偷竊總額約5000韓元（近新台幣107元）的商品，遭店家氣憤公開未打馬賽克的監視器畫面，且在社區學生間瘋傳。

客問ATM領普發　超商店員被嗆「要學」傻眼

客問ATM領普發　超商店員被嗆「要學」傻眼

普發1萬變9000元！苦主曝「ATM傻眼1狀況」

普發1萬變9000元！苦主曝「ATM傻眼1狀況」

新買電鋸突然消失　男監視器驚見「電鋸熊」

新買電鋸突然消失　男監視器驚見「電鋸熊」

桃園婦找不到機車報案　結果烏龍一場

桃園婦找不到機車報案　結果烏龍一場

關鍵字：

ATM存款糾紛銀行申訴監視器錄影自保

讀者迴響

熱門新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

探12℃！　下波冷空氣時間曝

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

王嘉爾「有生理需求都自己來」！直球回：我也是人

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面