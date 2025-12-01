監視器沒用！ATM存錢「1000元被吃」維修員教1招自保　她聽完更氣

▲原PO用ATM存款被吃錢。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友在ATM存錢，事前已經點清楚金額，存入提款機後缺少了1000元，他立刻按取消交易，但退出來卻少了1000元。他又氣又無奈，明明就對著ATM的監視器數錢，向銀行申訴後卻被告知「當天金額確認無誤、無溢鈔」，提醒大家以後務必「自己錄影自保」。

苦主在Dcard發文，自己一直都有點錢的習慣，每次在ATM前領錢、存錢都會依照「銀行點鈔方式」，邊唸數字、邊數錢，還會讓監視器清楚看到口型，點完甚至用手勢比出金額。但這回卻在存款過程中發現少了1000元，立刻按下「取消交易」，錢雖退回，卻仍少一張，讓她當場傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她隨即聯絡銀行反映，但對方遲遲未主動回應，幾天後她追問，才被告知「當天金額確認無誤，無溢鈔」。她要求查看監視器畫面，才發現畫質模糊、畫面延遲，連自己點錢的手勢與口型都難以辨認，「根本看不出來我數了多少錢，原來我以前都白數的。」

她向工程師質疑，該如何在未來保障自己？對方僅表示「下次自己錄影比較保險」。她一聽更火大，「我也以為你們監視器是一個證據啊，反正他就鬼打牆機器沒問題，這樣可以接受嗎？我能不接受嗎？」

貼文曝光，掀起網友討論，「老實說，機器多鈔票也是很麻煩的，金管會管很嚴，不是多鈔票就可以放進口袋的」、「沒多的手可以錄影怎麼辦」、「我前一陣子也是被吃了4000元，最後也說沒找到錢，還要跟保全約時間，覺得很麻煩，後來就覺得算了，花錢消災吧」、「按取消退出來的不是原本放進去的錢很誇張耶」。