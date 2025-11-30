烏克蘭無人艇突襲！俄「影子船隊」油輪爆炸起火　畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭海軍無人艇突襲黑海2艘載運俄羅斯石油的受制裁油輪「卡伊洛斯號」和「維拉特號」，依據官方釋出的影片，烏克蘭無人艇高速衝向巨型油輪後，油輪遇襲後爆炸起火，船身受損，冒出濃濃黑煙。

▲俄羅斯影子船隊油輪遇襲爆炸起火。（圖／翻攝自X）

Ukraine’s Sea Baby naval drones have delivered another blow to Russia’s shadow fleet — striking the sanctioned oil tankers KAIRO and VIRAT in the Black Sea and crippling both vessels.



According to an SBU source, the drones inflicted critical damage, effectively knocking the… pic.twitter.com/PbzPTuTWJx — KyivPost (@KyivPost) November 29, 2025

路透等報導，土耳其28日通報俄羅斯2艘「影子船隊」油輪在博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）附近爆炸的消息，根據烏克蘭安全局官員29日的說法，油輪卡伊洛斯號（Kairos）及維拉特號（Virat）當時正駛向俄國主要石油輸出港新羅西斯克（Novorossiysk），處於空船狀態，準備裝載運往外國市場的石油。

烏方官員說明，烏克蘭安全局和烏克蘭海軍聯手合作，派出海上無人艇發動攻擊，「2艘油輪遇襲後嚴重受損，實際上已無法繼續運作，這將對俄國石油運輸造成嚴重打擊」。依據這名官員發布的影片，可見油輪遇襲後爆炸起火，黑煙竄出。

▲烏方派出海上無人艇發動攻擊，2艘油輪遇襲後嚴重受損。（圖／路透）

海軍無人艇是裝載炸藥的高速無人艇，會駛向目標後引爆。這在烏克蘭黑海反攻行動中發揮重要作用，協助擊退俄羅斯軍艦艦隊。

烏克蘭並未提及攻擊行動的具體時間。不過根據土耳其交通部的說法，卡伊洛斯號28日從埃及航向俄羅斯途中遭攻擊起火，船員搭乘救生艇疏散，維拉特號則是在黑海更東部、離岸35海里處遇襲，且在29日再次遭無人艇攻擊，右舷水線上方輕微損傷。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，這兩艘油輪都在2022年俄國全面入侵烏克蘭後的制裁清單上。