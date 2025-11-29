洪水猛灌來不及跑！泰一家8口「攀窗縮腿」　苦撐48小時才獲救

▲泰國南部世紀水災，宋卡府合艾市災情慘重。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

泰國南部暴雨引發的嚴重洪災已造成162人喪生，重災區宋卡府（Songkhla）最大城市合艾（Hat Yai）一家8口受困家中2樓，努力攀坐在桌子、窗台和洗衣機上，苦撐48小時後終於平安獲救。

44歲婦女安鳳（Amphorn Kaeophengkro）回憶，洪水沖進來時，根本來不及逃跑，一家8口只好趕緊爬上2樓避難。隨著水位高漲，家具全都漂浮在水上，只剩下幾個乾燥穩固的角落棲身，大家努力攀在桌子、窗框和洗衣機上，「有時我們坐在窗邊，必須抬起雙腿避免泡在深水裡。」

受困期間，他們會向鄰居呼喊交談求援，「如果有船或路人經過，我們就會大喊，讓他們知道我們需要什麼。就算沒什麼用，至少我們試著求救了。我們什麼都沒在想，只想活下去，確保身邊每個人都平安。」

洪水退去後，安鳳與家人已經開始著手整理家園，但她受訪時依然在燭光下與《路透社》記者交談，合艾及周邊地區何時能恢復供電仍不明朗。

這場致命洪水肆虐泰國南部9省，光是宋卡府就有126人罹難，成為最嚴重的受災區，上周五合艾單日降雨量達335毫米，創下300年來單日最高紀錄。

不過，由於地方政府未及時發布明確警報，許多居民根本來不及撤離，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）與市政府也因此遭受嚴厲批評。災後合艾地方首長已被革職，警察局長也被調職。

