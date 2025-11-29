嘉義縣智慧農業大展成果 引領AI農業轉型

▲▼ 嘉義縣智慧農業，跨域整合AI引領農業轉型 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與工業技術研究院、嘉義大學於嘉大蘭潭校區舉辦「2025智慧農業AI技術加值轉型探索產業應用研討會」暨「嘉義縣智慧農業推動成果展」，眾多產學專家、技術業者、農民與青年學子參與，展現五年來的深厚能量與成果。

嘉義縣兼具山區、平原、沿海三大地貌，北回歸線橫跨縣境，孕育多元作物，然而農村人口外移與氣候變遷，使傳統經驗面臨挑戰，農業永續發展更需仰賴科技支援。

縣府近年以「輔導、補助、學習」三大策略推動技術落地，包括建置「嘉義縣智農平台」、推動智慧農業補助計畫及「國本學堂」等人才培育課程，協助農民導入感測設備、遠端控制與AI決策分析，真正應用於生產現場，提升效率與穩定性。

縣府、嘉大、工研院長期合作，推動技術開發示範、研究驗證與跨域共學，研討會邀集產學專家分享AI漁畜養殖、肉雞巡檢機器人及機器人授粉等最新技術。

嘉義縣也支持培育青年學子與農業新世代，嘉大正籌設「智農創新育成基地」，未來將成為農業公費生的實作場域與技術服務業者的示範測試基地，打造人才、技術匯聚中心。

縣府「智慧農業推動成果展示區」呈現各產業導入智慧科技的成果，包括梅山茶園智慧灌溉管理、東石產銷班導入水質監測與環境控制技術的智慧養蛤系統，以及畜牧場使用母豬個體餵飼系統進行精準養豬管理等案例。

農業處強調，農民使用者、技服業者及學研專家扮演著重要的角色，嘉義縣政府持續擔任「橋梁與推手」，持續以「群聚共創、模組化擴散」為方向，協助農友因應氣候風險，同時拓展國內外市場，打造具永續競爭力的嘉義農業品牌。