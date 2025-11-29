嘉義清查蘇丹紅化粧品　下架逾1.3萬件保障民眾安全

▲▼ 嘉義縣衛生局嚴堵含蘇丹紅化粧品流入市面 下架1.3萬件產品 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣嚴堵含蘇丹紅化粧品流入市面，自接獲衛生福利部食品藥物管理署通報問題原料流向縣內「慶生堂化粧品股份有限公司」後，嘉義縣衛生局隨即展開稽查，同時啟動第1級回收，全面下架回收產品13,108件，並封存成品2,495件，日前再度進行稽查抽驗。衛生局將持續督導業者回收銷毀及追蹤檢驗結果。

蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反「化粧品衛生安全管理法」第6條，依同法第22條，可處新臺幣2萬元至5百萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。

衛生局於21日接獲食品藥物管理署傍晚通報「亦鴻企業有限公司」進口的紅色複方原料檢出化粧品禁用色素「蘇丹4號」一事後，隨即查核下游廠商「慶生堂化粧品股份有限公司」6項產品：古寶亮澤修護潤唇膏、炫彩粉漾潤唇膏、綻妍潤色護唇膏、涼感修護唇霜、波波要趣了假日口紅、護唇蜜，市售品截至目前下架13,108支及回收2,495支；現場封存2,000支半成品、40.48公斤半成品及714.68公克原料，同時要求全面暫停製程。

衛生局針對疑慮產品「綻妍潤色護唇膏」、「COOL GIRL護唇精華（半成品）」、「波波要趣了假日口紅#03（半成品）」、「CINQUAIN思珂 全面修護唇精華（半成品）」進行抽驗，後續追蹤抽驗結果。





衛生局長趙紋華指出，如購買到有疑慮產品，應停止使用並向廠商辦理退換貨；如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應立即洽詢皮膚科醫師。趙局長提醒消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、合法登錄之商品，避免購買來路不明商品，以降低使用風險。