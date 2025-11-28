禾馨怡仁「年底要收場」大票媽媽們淚崩！施景中也喊訝異

▲禾馨怡仁年底要收場。（圖／翻攝自FB／禾馨醫療）

記者鄺郁庭／綜合報導

桃園楊梅區怡仁醫院8年前與禾馨醫療合作，打造「怡仁禾馨婦幼中心」。禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏今（28）日突然在粉專表示，禾馨怡仁年底要收場了，消息震驚許多媽媽們，台大婦產科名醫施景中也留言「太訝異了！」

林思宏在粉專發文表示，「禾馨怡仁年底收場了」，回想當初自己全程參與設計圖從無到有的建構，某天晚診結束，還從台北跟幾名同事半夜衝到怡仁看工程進度。開幕第一天就有兩台剖腹，甚至孕媽是遠從台中來的。

林思宏感性表示，讓他最感動的是在地的夥伴，「許多都是從開幕第一天，一起陪伴到現在，很巧合的，12/31晚診也是我，點點滴滴在我心中。」他接著說，人生許多回憶都是經歷累積堆疊，「在怡仁的記憶是如此美好，明年起若還有機會，會持續支援怡仁醫院。」

他也向同事們喊話，「禾馨怡仁婦幼中心的夥伴不要哭、不要難過，換個方式，用自己舒服的方式繼續前行。」

貼文一出，一票媽媽都難以置信，「天啊！最喜歡怡仁的護理師了呀！好想哭啊啊啊啊！」「天啊～～～還在期待第二胎來要回去怡仁的說」、「好突然啊！11月初才剛在禾馨怡仁生下二寶欸！兩胎都在這邊生的，醫生和護理師都超好。以後我寶貝要回診打疫苗要去哪裡啊！」婦產科名醫施景中也留言「太訝異了！」