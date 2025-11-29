　
早餐店蛋餅「醬料為何特別好吃」　內行揭密1原因：外面買不到

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲原PO認為早餐店油膏甜甜的，特別好吃。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

有些早餐店會自製醬料，進而成為招牌特色，吸引顧客回流。一名網友好奇直呼，為何早餐店的甜甜醬油膏特別香，家裡卻只有死鹹黑醬油，文章曝光後，網友揭密，許多店家都是自己煮的「特調版」，用醬油加水加糖再勾芡，有人還會加蒜泥、辣椒提味。

一名網友在Threads好奇發問，為什麼早餐店的醬油特別好吃，甜甜鹹鹹又順口，反觀家裡的醬油膏都是深黑色，而且味道偏鹹，「到底這種甜甜醬油膏去哪買呢？」

文章引發討論，網友紛紛推薦，「黑龍醬油膏沾什麼都好吃，不死鹹菜市場雜貨店都有賣」、「一般雜貨店的醬油膏很便宜，超市也有較貴，所以小吃店不用，因為成本太高」、「香菇素蠔油也不錯啊」、「這就金梅油膏啊」、「從來不吃外面的醬料，倒是會隨身攜帶一瓶分裝的龜甲萬醬油」、「推～屏科大醬油膏」、「金蘭醬油膏」。

不少人指出，許多早餐店的靈魂醬料是「自家調配」，當然外面買不到，「有的是店家自己煮的，醬油加水加糖勾芡，喜歡蒜味可以再加一點蒜末」、「市售的油膏加一點糖、加少許冷開水調勻就會很像」、「我是自己煮，用素蠔油+糖+水+蒜泥，如果覺得不夠稠可以加太白粉水，比例都隨意，邊煮邊試味道」、「醬料老闆自己調的，我家附近的早餐店比這個用料豐富，蒜頭、辣椒、蒜苗清醬油，我常常是為了這個味道才買他們家的東西」、「之前看豆漿店醬油+糖去熬」。

11/27 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

早餐店蛋餅醬料醬油特調甜甜的

