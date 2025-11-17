快訊／73歲翁暴衝釀1死8傷！早餐店老闆外送遇劫...相驗結果曝

▲白色轎車撞向待轉區的8部機車，造成1人送醫不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓區楠梓國小後門16日發生一起驚悚車禍，73歲陳姓男子駕車先是衝撞一輛紅色機車後，失控又撞向待轉區的8台機車，造成9人送醫，其中一名林姓傷者在送醫搶救後不治，檢察官今（17）日上午在殯儀館進行相驗，發現林姓死者是因車禍致頭部外傷、腹部挫傷、內出血，致創傷性休克死亡。

警方調查，73歲陳男16日傍晚5點行經楠梓新橋要右轉，先擦撞1部機車後，再撞擊待轉格內8台機車，除汽車駕駛外9名傷者（含乘客一人）分別送醫，陳姓駕駛經酒測，未有飲酒情事。其中一名林姓傷者傳出不幸傷重宣告不治。詳細肇事原因，仍有待後續釐清。

▲撞翻待轉區釀1死8傷，高雄73歲陳男遭過失致死移送 。（圖／記者吳世龍翻攝）

肇事陳男今天上午在完成相關調查詢問筆錄，遭警方依過失致死及過失傷害移送，過程中，面對現場媒體追問「知道撞死人了嗎？」、「有要道歉嗎？」陳男頭戴安全帽，全程低頭沈默不回應，被帶上警車移送。

據了解，50歲林姓死者和太太都是菲律賓人，太太與台籍前夫離婚後，再帶著一對兒女嫁給林姓死者，兩人在台灣成家，林男與太太在楠梓區德民路經營一家早餐店，與老婆、繼子和繼女同住在這。據鄰居透露，早餐店大約開了至少20年，生意還不錯，繼子後又在大社區也經營一家東南亞商店，偶爾會將家裡早餐店餐點拿去商店賣，兩家店都專做東南亞客人生意。

林男昨日騎車要外出送餐卻遭遇死劫，家屬已接獲噩耗，林男的妻子和繼女今日上午接獲檢方相驗通知後，母女已駕車前往殯儀館，檢察官相驗後，發現林姓死者是因車禍致頭部外傷、腹部挫傷、內出血，致創傷性休克死亡，據了解，家屬對死因沒有意見，檢方也將大體發還，交由家屬處理後事。