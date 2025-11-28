▲國際青年藝術交流展登場，青年局攜手全球藝術家展現城市創意。（圖／青年局提供）



記者陳家祥／台北報導

北市青年局推動「國際青年藝術家進駐計畫」，今（28日）於松山文創園區盛大舉行成果交流展。此次計畫自76位、27個國家的申請者中遴選出最終實力出類拔萃，創作風格多元的8位國際青年藝術家，分別來自日本、加拿大、立陶宛、克羅埃西亞、以色列、菲律賓及比利時。藝術家們在松山文創園區內進行創作，與在地創作者、社群居民及藝術界代表齊聚一堂，分享本月在臺北的創作成果與交流經驗，為城市藝術注入全新國際能量。

青年局表示，「國際青年藝術家進駐計畫」以「國際交流」與「文化在地性」為核心精神，展現藝術家們自抵台後，透過大稻埕文化走讀、工作坊體驗、社群互動等活動所汲取的靈感與觀察。8位國際青年藝術家在交流展輪番分享其駐地創作旅程，包括如何在陌生的城市紋理中找到創作語彙、如何以壁畫、塗鴉等轉譯他們眼中的台北。

青年局指出，藝術家們談起創作脈絡時紛紛提到，台北的多元文化、街巷氣息與人情溫度讓他們「在城市中找到故事，也在故事中找到創作方向」，溫暖而真摯的分享也為交流展拉開深具意義的序幕。

北市議員何孟樺、顏若芳以及資訊局長趙式隆、體育局長游竹萍、松山文創園區總監趙釧玲等，皆出席此次活動，與國內外青年藝術家及在地居民一同分享台北的文化魅力。

何孟樺表示，本次透過藝術家的視角，讓城市被重新理解，也讓更多人看見台北的多層次魅力，未來期盼能延續城市美學的推動，並擴大至更多台北市街區，以展現更具活力與美感的面貌。顏若芳說，街頭藝術過去常被誤解，但此次藝術家以顏料與線條呈現國際友人眼中的台北，展示出城市多元而豐富的樣貌。並期待未來能在更多場域、甚至走出台北，將各城市的文化風景透過藝術呈現，讓街頭藝術成為推廣城市魅力的新方式。

青年局長周羿希表示，此計畫不僅將國際藝術能量帶進台北，也讓台北的城市故事被帶向世界。藝術家將台北意象融入創作，讓大人與小朋友都能在作品中感受台北因多元而蓬勃的生命力。周也特別感謝松山文創園區在此次計畫中的全力協助，並表示未來將把計畫延伸至台北更多角落，讓更多市民在生活環境中就能親近街頭藝術，提升城市的文化參與度。

松山文創園區總監趙釧玲也特別感謝本次的合作機會，很榮幸能提供創作與交流的空間，她談到，國內外藝術家帶來的視角讓她再次看見台北與台灣的獨特性。藝術家進駐期間恰逢本屆原創基地節，許多國內外遊客透過與藝術家互動，在進行「文化外交」的同時，更加理解松菸的文化定位。

青年局說明，今日成果交流展除有國際青年藝術家的創作分享，也規劃2場由今年獲選的藝術家，包括來自立陶宛的Ernest Zacharevic、以色列的Gome Alon、比利時的Psoman及克羅埃西亞Tea Kvar親自帶領的主題工作坊，開放對藝術創作、街頭文化及國際交流有興趣的市民參與。透過現場示範、創作體驗與交流，參與者不僅能直接向國際藝術家學習創作技巧，也學習理解不同文化背景下的藝術語彙與思考方式。

青年局未來也將持續推動國際藝術人才交流，打造更開放的創作環境，讓臺北成為世界青年藝術家願意來、來了還想再來的文化基地。此次成果交流展也為今年的駐村計畫畫下精彩句點，並為城市與世界的藝術連結開啟新的篇章。