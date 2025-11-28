陸AI模擬還原宏福苑火災　棟距10公分縫隙產生「立體風道效應」

記者魏有德／綜合報導

香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，火勢迅速蔓延波及多棟大樓，已有94人不幸喪生。大陸《央視網》近日透過AI生成模擬影片，還原這場災難的起火經過與擴散原因。影片詳細解析火勢如何在短時間內失控，從下午2時51分外牆起火，四小時內火警便升級為五級，揭示大樓外牆的翻新工程，以及竹棚和防護網如何成為致命的助燃關鍵，剖析這場悲劇背後的科學成因。

▲AI模擬還原香港宏福苑火災場景及解析釀災科學成因。（圖／翻攝央視網，下同）

根據AI模擬畫面顯示，事發時，宏福苑小區正進行大規模的外牆翻新工程，各棟大樓外部均搭建密集的竹製棚架，並包覆著綠色防護網等施工材料。影片分析特別指出，這些維修工程所使用的保護網及材質，被質疑或不符合嚴格的防火標準。

這些易燃材料將整棟大樓緊密包裹，在火災發生時成為了連綿不斷的燃料，在風勢的助長之下，導致火勢無法在第一時間被阻斷，由外向內造成憾事。

影片進一步運用3D透視技術，解析火勢失控的核心物理成因。在建築物混凝土外牆與棚架防護網間，存在著數十公分寬的空隙，本應是隔絕火勢的「防火巷」功能，卻在這場大火中形成一條天然的「物理通道」。

當火勢燃起，這個狹長空間產生了強烈的「立體風道效應」與「煙囪效應（Chimney Effect）」。高溫煙氣與熱流沿著這條垂直通道急速向上竄升，加上易燃的網狀結構助燃，導致火龍迅速吞噬大樓表面，最終波及七棟大樓，造成嚴重毀損。

此外，當時的氣象條件也加劇了災情。影片指出，事發當日天氣極度乾燥且風力強勁，當地曾發出紅色火災危險警告。也就是「天乾物燥」配合強風助燃的外在因素，使原本就處於易燃狀態的棚架結構火勢更加猛烈。