社會 社會焦點 保障人權

竹市課後班涉體罰兒童！市府出手重懲　負責人名下6機構全廢止

▲新竹市政府外觀、新竹州廳外觀。（圖／翻攝google）

▲新竹市政府。（圖／翻攝google maps）

文／中央社

竹市1間私立課後照顧中心涉不當體罰，市府今天宣布，已依法廢止負責人名下3所幼兒園、2所補習班及1所課後照顧中心的教育機構立案，115年2月28日前須完成學生安置與轉介。

新竹市府教育處今天發布新聞稿表示，新竹市私立勝成兒童課後照顧服務中心夏姓負責人，經查證屬實有體罰兒童等不當行為，市府除依法裁罰外，已於今年8月正式廢止該課後中心立案，並禁止夏姓負責人於2年內申請設立或擔任教職人員。

教育處指出，該夏姓負責人同時也是私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園及私立丹尼爾關東幼兒園的負責人，經教育部函釋，體罰行為同屬「幼兒教育及照顧法」規範，應廢止設立許可，且不得以更換負責人方式規避相關責任。

此外，新竹市私立丹尼爾文理技藝短期補習班及勝成文理補習班也是由夏姓負責人設立，經洽詢教育部後認定，其行為違反「補習及進修教育法」相關規定，也應廢止立案。

教育處表示，市府已正式通知前述補習班及幼兒園等，須在明年2月28日前妥善完成學生安置與轉介作業，屆期將正式廢止機構立案證書，市府將提供相關協助措施，以確保教保品質及學生權益不受影響。

針對受影響機構的員工權益，竹市府勞工及青年處表示，將協助資遣費計算、未休假補償等事項，並協助事業單位處理大量資遣、擬定資遣計畫及歇業程序等，就業服務中心也將協助申請失業給付，並提供就業諮詢與轉介媒合服務。

關鍵字：

新竹市課後班體罰兒童

