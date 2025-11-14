　
地方 地方焦點

零負債還能發現金！市長高虹安翻轉新竹市財政關鍵曝光　邱臣遠談「幸福五環」施政密碼

▲▼從「百億負債」到「零負債、發現金」：新竹市如何做到？新竹市代理市長邱臣遠專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲短短三年，新竹市還清78億元債務，還宣示邁向「零負債城市」！（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／新竹報導

被譽為「台灣半導體產業CPU之都」的新竹市科技城，近年在財政管理上繳出了令人驚豔的成績單，新竹代理市長邱臣遠揭示了高虹安市府團隊如何在短短不到三年內，將原先高達百億元的負債大幅償還，並透過財政紀律啟動以「幸福」為核心，涵蓋零負債、發現金、穩經濟、強社福、拼建設的「幸福五環」施政藍圖，邱臣遠表示，這場轉變並非奇蹟，而是務實面對市政工作的結果，強調執政必須「以民為本」，並將「財政紀律」視為整個市政團隊的基礎施政核心。

新竹能在短時間內達成財政翻轉，關鍵在兩大策略「財政紀律」與「策略性投資」，市府嚴控支出效率、優先投入社福、教育與公共建設，打造正向循環。邱臣遠首先針對新竹市的財政紀律進行說明，「高虹安市長上任時，新竹市負債約有100億元新台幣，經過不到三年的努力，已經償還了78億元的債務，清償了所有短債，目前僅剩下長債，這項成就直接反應在市民的負擔上，每位市民的負債從21,700多元，降至現在約4,900元，不到5,000元，按照目前財政紀律的原則，新竹市預計在明年的上半年就能達到『零負債』的施政目標」。

新竹市之所以能擁有推動大規模建設與社會福利的底氣，除了市府的節流有方外，更得益於《財政收支劃分法》的修法，邱臣遠表示，市長高虹安在去年修法討論時，率全國之先到立法院陳情，成功讓新版財劃法將「稅收貢獻度」納入計算標準，這讓新竹市在今年的新公式分配下，爭取到約140億元的預算，他糾正了外界「新竹市多拿」的說法，直言是「過往長期少拿」，過去在舊公式下，新竹市一年上繳中央稅收約2,900億元，配回的卻只有100億元，配回率僅3.5%。簡單來說「做的越多，領回來的越少」，新法才終於將新竹市的稅收貢獻度納入考量。

▲▼從「百億負債」到「零負債、發現金」：新竹市如何做到？新竹市代理市長邱臣遠專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱臣遠以「零負債、發現金、強社福、穩經濟、拚建設」五環為藍圖，描繪出城市幸福路線圖。

談到政策核心，邱臣遠以「零負債、發現金、強社福、穩經濟、拚建設」五環為藍圖，描繪出城市幸福路線圖。他強調，五環相互支撐、環環相扣，減債是基礎、發現金是動能、社福是溫度、經濟是引擎、建設是未來，「這不只是延續高虹安市長的十大藍圖，更是具體落實幸福新竹的精神」。在穩定的財政基礎上，新竹市將發放5,000元的消費金，這筆資金的用途，與中央「普發現金」或「還稅於民」的概念不同。邱臣遠解釋，這項「振興消費金」是為應對美國關稅衝擊全球貿易波動、能源成本上升，使市民消費力與中小店家營運面臨壓力，「我們希望透過現金發放直接刺激內需，讓資金流回在地商圈，希望透過這5,000元，能創造1萬、2萬甚至3萬元的消費效益，擴大內需穩定市場」。

為配合消費金發放，市府將在今年第四季到明年第一季舉辦為期半年的整合性商圈行銷活動，活動包括新竹市購物節、萬聖節「萌怪不夜城」、聖誕節、竹風好市集等，以購物節為例，去年的購物節市府僅投入500萬預算創造上億元效益，今年的購物節截至11月已經創造27億元的登錄消費額，比前一年同期增加了將近一倍。

在社福政策上，新竹市115年度預算顯著擴張，持續落實市長高虹安競選政策，包含育兒津貼加碼1,000元、愛老津貼達1萬元，更將療育補助年齡擴大至18歲，成為全台少數實現「從小到老都要照顧好」的城市。在高市長的大力支持之下，市府同時推動赤土崎、竹蓮兩大親子館建設，預計118年陸續完工啟用，打造家庭友善城市典範，城市的幸福不僅體現在民生與照護，近期更宣布調升消防人員餐費標準，中晚餐由100元提高至120元，早餐及夜點由50元調升至60元，自10月24日起正式實施，以實質行動保障同仁福利，維護城市安全。

▲▼從「百億負債」到「零負債、發現金」：新竹市如何做到？新竹市代理市長邱臣遠專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱臣遠以「以市民幸福為核心，打造經濟活絡、社會溫暖、環境友善的幸福新竹」作為施政主軸。

代理市長邱臣遠以「以市民幸福為核心，打造經濟活絡、社會溫暖、環境友善的幸福新竹」作為施政主軸，新竹市的努力方向，是讓經濟穩定與社會幸福並行，希望打造每位市民能真切感受到的生活品質，讓孩子安心成長、長者獲得照顧、社區互助友愛，當每個人都能在這座城市找到歸屬感，那才是新竹最動人的樣子。

(新竹市政府廣告)

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

零負債還能發現金！市長高虹安翻轉新竹市財政關鍵曝光　邱臣遠談「幸福五環」施政密碼

