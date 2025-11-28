　
3子媽「好想再拚一胎女兒」　結果懷「三胞胎男孩」！

漢娜曬出三胞胎的寶寶連身衣，上頭有超音波照片。（翻攝Tiktok／＠hmpk0912）

▲漢娜曬出三胞胎的寶寶連身衣，上頭有超音波照片。（圖／翻攝Tiktok／＠hmpk0912）

圖文／鏡週刊

一名來自加拿大安大略省的29歲女子漢娜（Hannah A.）原本已經是3個兒子的媽，她心想再拚一胎，希望能懷上女兒，怎料命運和她開了個大玩笑，她不只沒懷上女兒，更是直接迎來「三胞胎男孩」，她瞬間成為「住在男生宿舍的6寶媽」。

想生女兒卻變三胞胎？　超音波技師一句話讓她愣住

根據《People》報導，漢娜和未婚夫雅各（Jacob）原本育有3名兒子，年齡分別為11歲、4歲及1歲。漢娜一直希望再生一個女兒，於是和雅各再拚一胎，也如願懷孕，但就在第一次超音波檢查時，一切都發生了翻天覆地的變化。

漢娜回憶，當時超音波技師盯著螢幕，沉默片刻後說：「呃……你肚子裡有兩個寶寶。」漢娜心想：「雙胞胎？可以，我媽有雙胞胎、雅各也是雙胞胎，我們應該可以。」然而技師接著說：「接下來我要說的話，你不要尖叫……你其實是懷了3個！」

漢娜表示，當下她很震驚，完全反應不過來，也擔憂：「雙胞胎已經很多了，3個？我真的不知道雅各會怎麼想，4個孩子就不少了，現在直接變6個！」但雅各得之後的第一反應是大笑，漢娜說：「我開始哭，他一直笑，我們兩個走出診間肯定看起來很奇怪。」當時雅各手上拿著照片、一路笑不停，診所的員工則頻頻向他們道賀。

漢娜、雅各及3個兒子一起舉辦性別派對。（翻攝Tiktok／＠hmpk0912））

▲漢娜、雅各及3個兒子一起舉辦性別派對。（圖／翻攝Tiktok／＠hmpk0912）

結果揭曉！三胞胎全是男孩。（翻攝Tiktok／＠hmpk0912）

▲結果揭曉！三胞胎全是男孩。（圖／翻攝Tiktok／＠hmpk0912）

 雅各也驚喜向漢娜求婚。（翻攝Tiktok／＠hmpk0912）

▲雅各也驚喜向漢娜求婚。（圖／翻攝Tiktok／＠hmpk0912）

三胞胎還全是男孩？　揭曉派對「驚喜＋求婚」一次來

漢娜將這段經歷分享到TikTok，影片迅速爆紅，累積超過580萬次觀看、4,400則留言。留言區充滿各種祝福，許多人為她的三胞胎祈禱，也有不少三胞胎父母分享經驗，幫他們加油打氣。

接著漢娜和雅各舉行了簡單的性別派對，結果再度讓所有人驚訝，因為她的三胞胎「全是男孩」！此外，在性別揭曉過程中，雅各還趁機向漢娜求婚，喜上加喜。

影片曝光後，大批網友留言祝福，有人幽默寫道：「嘿！至少你會有6個媳婦！」也有人說：「有些媽媽就是註定要養出一群優秀的男孩，謝謝妳的奉獻。」一名網友說：「第7次就成功了…也許吧？」但漢娜回應：「這些寶寶出生後，我的子宮就不能使用了。」

漢娜表示，這一切到現在仍感覺不真實，她說：「原本只想再生一個，結果一次來3個，確實有點像命運的玩笑。」「人生有時會突然給你一個大彎，這不是我們預期的旅程，也一定不會容易，但我相信一切自有安排，這3個孩子是命中注定屬於我們的。」也希望大家能從中獲得歡笑與力量。


