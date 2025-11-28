　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嫁來台灣4個月領普發1萬！被要求「承認中華民國」中配：做不到唷

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲很多人都已經領到普發1萬元了。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都已經領到普發1萬元，其實除了台灣人之外，財政部也指出，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，也可以領取。有中配就在網路上分享自己領取1萬元的過程，並在留言處表示自己要領錢，但不承認「中華民國是個國家」，引起大票網友不滿。

來自四川的女網友因為嫁給台灣人，所以已經在台灣待了4個月。日前她到郵局領取1萬元，她本來不確定自己是否符合資格，但實際到現場後，得知只要備齊證件，並經過審核，就可以領到1萬元。

影片曝光後，就有網友留言「領了我們一萬塊就要承認我們中華民國是個國家唷。」不過該網友就回應，「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」，還附上一顆紅色愛心。不過稍早實際查看，該則留言似乎已被刪除。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲該網友留言引起眾人不滿。（圖／翻攝自Threads）

也因此，大票網友便繼續在影片下留言，「領了中華民國的錢就是支持台獨唷！謝謝支持」、「謝謝支持台獨耶」。也有網友直呼，「難怪中配形象差」、「所以中配備討厭不是沒原因」、「領了一萬就是台獨，沒有什麼做不做得到喔」。還有網友則說，「自私至極的人，我的母親也是中配，你沒想過你在網路上的隨意發言將可能影響臺灣社會對中配的看法？被你們這些人害死」。

而Threads上，也有許多人對該網友的言論感到不滿，「剛才檢舉了她的頻道，最痛恨這種拿了台灣好處，還想踐踏台灣的爛人」、「才來四個月也能領？領了又不承認這個國家，那就好好閉嘴假裝沒看到那則留言很難嗎？硬是要這樣回覆是瞧不起台灣人欸」、「她又沒繳稅，憑什麼領我們的錢」。

財政部先前指出，115年4月30日前，只要是國內現有戶籍國民；取得居留許可的無戶籍國民；取得永久居留許可的外國人；大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可；政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬；115年4月1日至4月30日國內出生的新生兒（國民），均符合資格，每人可領1萬元。

相關新聞

內政部要求中配擔任公職必須依照《國籍法》放中華民國籍以外的國籍，國民黨團擬修《國籍法》解套，引發外界擔憂，為中國開大門、破壞台灣選制。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（25日）表示，當國會多數倒行逆施、胡作非為時，就是「公投」制度發揮力量的時候。書記長陳培瑜則抨擊，國民黨團總召傅崐萁根本就是親中，不用指控，「你就直接公開承認吧，因為你的修法已經展現了你的意圖」。

