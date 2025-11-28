民眾黨台中議員提名搞內定？　江和樹酸：不要變成「台北黨」

▲民眾黨台中市議員江和樹 。（資料照／記者游瓊華攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

曾任新竹市府行政處長的吳皇昇，在加入民眾黨後，日前表態角逐台中市北屯區議員選舉的意願，並且和黨主席黃國昌一起赴日參訪。然而，民眾黨台中市議員江和樹昨（27日）質疑，還沒有初選，黨中央就好像全力支持吳皇昇，並開酸黨中央，不要變成「台北黨」，把一手好牌打到輸。

民眾黨有意爭取參選台中市北屯區議員的人選，目前包括，台中市議員江和樹團隊主任邱于珊，還有陳諭韋、許瑞宏，以及先前加入民眾黨的吳皇昇。

然而江和樹直指，吳皇昇過往背景多在國民黨，是一個戰將，但「戰將沒有選擇戰場的機會」，卻選擇一個最好選的地方，讓江和樹不禁喊話，「黨再沒志氣，也是要栽培自己人啦！」。

江和樹指出，邱于珊、許瑞宏、陳諭韋，這些人分別是台中市選哲之友會會長、中央委員，以及後來才加入的陳諭韋，在民眾黨最辛苦的時候都沒有離開。

江和樹批評，黃國昌主席出訪日本，卻只邀吳皇昇和北部人士，讓人質疑黨中央對選舉有偏袒，中部黨部人員在地方長期為黨努力，但都未受邀，他認為，吳皇昇雖然是一個好人才，但目前仍在協調當中，應當低調行事。

最後，江和樹呼籲，吳皇昇對地方還沒有經營與貢獻，現在突然空降，地方都還在協調中，黨中央卻好像已經確定人選，希望民眾黨不要變成「台北黨」，要好好正視地方，不要把一手好牌打到輸。