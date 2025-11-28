外國球員用大同電鍋煮白飯　「2舉動」台人急喊錯：兄弟你的內鍋呢

▲齊曼加求救如何使用電鍋煮飯。（圖／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

大同電鍋可說是家家戶戶必備的電器之一。TPBL台新戰神洋將齊曼加（Jordy Tshimanga）近期買了大同電鍋，但說明書全是中文看不懂，不會使用「煮飯機」煮飯，只見他將米放在鍋子裡，加了近8分滿的水，求救台灣網友「是不是這樣用？」網友一看狂搖頭，並教導正確使用方式。

齊曼加在Threads發文，最近買了大同電鍋，但使用說明書全是中文，雖然會用爐子煮飯，卻搞不定這台「奇怪的煮飯機」。仔細一看，雖然他正確使用「內鍋」烹煮，但是鍋子裡的水加了將近8分滿。隨後，他又PO出一篇文，居然將煮好的白飯直接倒在「外鍋」，並宣告煮飯任務失敗。

貼文一出，許多台灣網友湧入留言區，教他如何使用電鍋，「希望你學會正確使用方式後煮出完美的飯，未來還可以煮雞湯」、「外鍋水正常一杯，水量越多等越久，跳起來後要等十五分鐘即可」、「早晚會有台灣人直接去他家教他煮飯」、「胸兄弟，你的內鍋呢！」

還有網友貼出英文版的教學影片，甚至有貼心網友手繪教學步驟圖，搭配英文解說，講解使用電鍋的步，留言區仿佛大型的家政教室，不少台灣人笑翻直呼「此時此刻的他已經學會了，剛抵達的台灣人可以一起看教學影片」、「跟他一起看了大同電鍋使用教學，還真的是人生第一次看到，我以為每個人都是從媽媽身上學到電鍋怎麼用」、「大同電鍋煮雞湯超好喝。兩隻大雞腿+一罐剝皮辣椒+1000cc水。外鍋2-3杯水」。

過了8小時，齊曼加PO文更新煮飯進度，成功用電鍋煮出白飯，雖然不是用正確的方式，但是依然很好吃，感謝大家的幫助，並附上一張親吻大同電鍋的照片。台灣網友紛紛留言「好了，確定他成功吃到白飯，可以去睡覺了」、「台灣人非常關心他煮飯的進度」、「剛煮好的鍋子很燙阿，嘴巴不要碰到」。

▼齊曼加來自加拿大，目前效力於TPBL台新戰神籃球隊。（圖／翻攝自齊曼加IG）

